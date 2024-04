Voci in Missione. Una festa in musica per i giovani e il Campo Lavoro

🔊 Ascolta l'audio

Tante persone domenica pomeriggio nel parco di Villa Lodi Fè a Riccione per “Voci in Missione”, il concerto nato con l’obiettivo di raccontare ai più giovani il campo lavoro missionario, attraverso la musica. Sul palco giovani talenti del territorio, ma anche volontari e promotori del campo di raccolta che si svolgerà il prossimo 13 e 14 aprile.

La musica di giovani del territorio che hanno già fatto parlare di sé e che stanno facendosi strada nel mondo dello spettacolo, i racconti dei volontari del campo lavoro, la voglia di stare insieme in un pomeriggio primaverile. Sono gli ingredienti del successo di “voci in missione” il concerto che ha portato sul palco, allestito nel giardino di Villa Lodi Fè a Riccione, Gioia, Savo, Beart, Galliano 1, con la conduzione e l’animazione dei dj Marco Corona e Matteo Munaretto. Tra un brano e l’altro anche la possibilità di ascoltare dalla voce degli organizzatori la storia di un’iniziativa partita 44 anni da un gruppo di giovani e che oggi coinvolge migliaia di volontari in tutta la diocesi nella due giorni di raccolta.

www.campolavoro.it