San Marino Academy: gli U19 del futsal pareggiano all’ultimo, doppio derby nei nazionali

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Dopo le impegni del Torneo di Sviluppo UEFA cui ha preso parte la Nazionale sammarinese Under 16, con conseguente slittamento della sfida in casa del Parma, le ragazze dell’Under 17 sono pronte a riprendere il filo della Fase Interregionale a distanza di due settimane dall’ultima partita giocata. Che poi era la prima : le giovani Titane ripartono infatti dalla gara inaugurale persa con l’Arezzo e sono perciò alla ricerca dei primi punti nel girone, presupposto necessario per non rischiare di esser tagliate fuori troppo presto dalla zona di classifica che conta. Sarà un’altra squadra toscana a fare loro visita: la Fiorentina incrocerà gli scarpini con la compagine di Giacomo Piva sabato alle 15:00 a Domagnano, con diretta disponibile gratuitamente sulla piattaforma Titani.TV . Lontane da San Marino invece le ragazze della Primavera per la 22° e ultima fatica di campionato . L’Inter riceverà la formazione di Filippo Zaghini a Sesto San Giovanni domenica alle 15:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Esauriti gli impegni di Primavera e Under 16, solo le formazioni Under 15 e Under 17 sono ancora attive nei rispettivi campionati . Dietro l’angolo, per entrambe, l’ultima fatica casalinga, la penultima in assoluto. Il Cesena farà visita ai Titani di Magnani e a quelli di Bonesso per due derby il cui fischio d’inizio sarà emesso in perfetta contemporaneità, vale a dire domenica alle 11:00. Consueta location di Dogana per i più grandi, mentre gli Under 15 “traslocheranno” a Montecchio.

Campionati regionali e provinciali

In corso di svolgimento il solo campionato Under 14 provinciale . I ragazzi di Piselli, reduci da un pareggio e da una vittoria, proveranno a chiudere al meglio il loro percorso andando a caccia di altri punti sul campo del San Lorenzo, che farà gli onori di casa – per la 30° e ultima giornata – domenica mattina alle 10:30.

Campionato esaurito da tempo, ma partecipazione al Torneo Torconca appena iniziata per gli Under 13 Provinciali, sconfitti al debutto per mano del Gabicce Gradara . Lunedì sera non è bastata, ai giovani Titani, la doppietta di Caua Celli.

SETTORE FUTSAL

Matura il primo punto nel secondo impegno degli Under 19 alla Coppa Emilia-Romagna. I giovani Titani sono

scesi in campo martedì sera sul parquet amico di Acquaviva, ricevendo il Ceisa Gatteo . Vantaggio-lampo proprio dei padroni di casa con Littera, cui risponde Righi dopo pochi minuti. Cavalli al 18’ piazza il colpo che vale il minimo vantaggio sammarinese al cambio di campo. Ceccarelli rimette tutto in parità a metà della seconda frazione; poi, nei minuti finali, il Ceisa Gatteo fa le prove di colpaccio: il gol di Zaganelli, però, trova una pronta replica da parte di Cavalli, che si aggrappa agli ultimissimi istanti di gara per fare 3-3 e doppietta . Il risultato sarà confermato al fischio di chiusura.

Domenica tocca agli Under 21 fare gli onori di casa per il recupero della 2° giornata della Coppa Emilia-Romagna. Si gioca sempre alla palestra di Acquaviva alle 15:30.

San Marino Academy

Ufficio Stampa