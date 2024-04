Rimini-Olbia: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-OLBIA 2-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 6 Gorelli, 7 Capanni, 9 Morra, 15 Gigli, 19 Semeraro, 28 Sala, 31 Malagrida (1′ st 8 Delcarro), 73 Lamesta, 80 Garetto, 84 Tofanari. A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 3 Quacquarelli, 4 Pietrangeli, 11 Cernigoi, 20 Oddi, 34 Ubaldi, 77 Satalino, 98 Lepri. All. Troise.

OLBIA: 1 Rinaldi, 3 La Rosa (38′ st 6 Incerti), 5 Bellodi, 10 Ragatzu, 19 Scaringi, 21 Biancu, 23 Arboleda, 39 Motolese, 43 Montebugnoli, 90 Catania, 99 Bianchimano. A disp.: 22 Van Der Want, 12 Fraraccio, 2 Zallu, 17 Palomba, 18 Nanni, 26 Mameli, 27 Fabbri, 29 Gennari, 33 Guidotti, 67 Scapin. All. Gaburro.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Francesco Macchi di Gallarate.

4° UFFICIALE: Cristiano Ursini di Pescara.

RETE: 15′ pt Lamesta, 7′ st (rig.) Morra.

AMMONITI: Montebugnoli, Scaringi.

NOTE. Corner: 6-2. Spettatori: 2.860 (661 paganti e 2.199 abbonati per un incasso di 13.364 euro).

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini ospita l’Olbia per il recupero della 33a giornata di campionato. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta, i romagnoli sul campo del fanalino di coda Fermana, i sardi in casa con il Sestri Levante, e ora sono stati raggiunti proprio dai gialloblu marchigiani a quota 25. I biancorossi sono a quota 41, a -2 dai play off. Mister Troise deve fare a meno di Marchesi, Rosini, Langella, Iacoponi, Megelaitis e Leoncini. Anche Lepri non è al meglio e parte dalla panchina.

Rimini in tradizionale maglia a scacchi biancorossi. In nero i sardi.

PRIMO TEMPO

2′ punizione dal limite dell’area per il Rimini: batte Lamesta, che cerca il cross, pallone a fondo campo.

5′ primo corner della partita, è per il Rimini: Sala per il colpo di testa di Semeraro, sul primo palo, a lato.

8′ il tiro dal limite dell’area di Ragatzu è lontano dal bersaglio.

10′ La Rosa raccoglie una respinta corta della difesa e calcia, tentativo sporco, nulla di fatto.

15′ Morra lavora palla e serve Lamesta, che fa partire dal vertice dell’area un gran sinistro che si insacca alle spalle di Rinaldi. Rimini in vantaggio.

18′ Ragatzu da posizione defilata cerca la porta, trova la risposta di Colombi, ben appostato sul primo palo.

19′ secondo angolo per i biancorossi, batte Lamesta, la retroguardia ospite rinvia.

20′ conclusione secca di Garetto, Rinaldi respinge.

22′ terzo corner per i locali: Sala dalla bandierina pesca Gorelli, che impatta di testa, pallone tra le braccia di Rinaldi.

28′ primo angolo per l’Olbia, batte Ragatzu, nulla di fatto.

30′ bella iniziative centrale di Capanni, che conclude a lato di poco.

34′ il Rimini batte due corner in un minuto, dalla bandierina Lamesta in entrambi i casi, nulla di fatto.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, con il Rimini avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

6′ Morra per Capanni, che dal limite dell’area alza la mira.

6′ Morra entra in area, contatto con Scaringi, rigore. Dal dischetto lo stesso Morra trasforma. 2-0 e 19° centro in campionato per il cannoniere del Rimini.

9′ corner di Lamesta per l’incornata alta di Delcarro.

13′ secondo angolo per gli ospiti: batte Catania, colpo di testa di Bellodi, sfera a lato.

