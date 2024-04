Proseguono i campionati per rally e kart, debutto stagionale nella Coppa Romagna Slalom

🔊 Ascolta l'audio

L’ultimo fine settimana di aprile prevede per i piloti della Scuderia San Marino un triplice impegno su diversi fronti: rally, kart e slalom. Per il rally gare a Treviso e Livorno. Si parte con il primo appuntamento della Coppa Rally di 4a Zona con il Rally della Marca che vedrà impegnata la navigatrice Samanta Grossi , alle note per il pilota Lorenzo Grani su Peugeot 208 Rally 4. In Toscana va in scena il 57° Rally Elba con il navigatore Riccardo Biordi che assisterà Luca Ercolani con la Peugeot 106 preparata dal team Proracing. Prosegue il Campionato Rotax Max Challenge per i kart con la seconda tappa del calendario prevista a Castelletto, dove saranno impegnati Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati. Nicolas Tagliaferri continua la sua stagione in Coppa Italia di Zona 3 alla pista Cogiskart. Debutto stagionale anche per la Coppa Romagna Slalom con il primo appuntamento fissato Borgo Tossignano, saranno due gli equipaggi targati Scuderia San Marino pronti a rappresentare i colori biancazzurri: Walter Massa sarà navigato da Ilenia Zenegaglia ed Enrico De Marini da Giorgia Zafferani.

