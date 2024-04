Pallacanestro Titano-UBS Foligno 57-60

🔊 Ascolta l'audio

PALL. TITANO-UBS FOLIGNO 57-60

IL TABELLINO

TITANO: Borello ne, Gamberini 12, Frigoli 4, Macina 3, Fusco 14, Botteghi ne, Dini ne, Felici 9, Pesaresi 15, Monticelli, Gasperoni ne. All.: Millina.

FOLIGNO: Pandolfi Elmi 10, Pavicevic 13, Mazzoli ne, Paluello ne, Zmejkoski ne, Cola 5, Mariotti 9, Garcia 6, Guerrini 5, Patani 7, Cimarelli 5. All.: Bruno.

Parziali: 17-21, 29-36, 50-50.

CRONACA E COMMENTO

Foligno passa ad Acquaviva dopo una partita trascorsa nel segno dell’intensità e dell’equilibrio. Per i Titans un ko dopo una rimonta che non ha trovato la ciliegina della torta sotto forma di successo finale, ma giovedì c’è già l’opportunità di rifarsi quando al Multieventi arriverà Porto Sant’Elpidio. In questa gara doppia cifra in punti per Pesaresi (15), Fusco (14) e Gamberini (12).

La partita. Foligno fa gara di testa sostanzialmente fin dall’avvio e con i canestri di Mariotti e Garcia scava anche un solco importante. I Titans, di contro, sono un po’ in sofferenza allo start, ma con i punti di Felici e Fusco vanno al primo mini-riposo ancora ampiamente in partita (17-21). Nel secondo periodo i padroni di casa provano a prendere le misure alla difesa avversaria, ma il divario si allarga e all’intervallo è 29-36 grazie alla tripla di Pavicevic.

Di ritorno dagli spogliatoi i biancazzurri hanno il loro miglior momento ed esprimono un basket di energia recuperando punti. I Titans tornano ampiamente in partita e, con la tripla di Gamberini, la precisione ai liberi di Pesaresi e le due bombe finali di Fusco, riescono a concludere il quarto sul 50-50. Nel quarto periodo intensità e difese la fanno da padrone e la Pallacanestro Titano non riesce a essere efficace come prima in attacco. Dai 21 punti del terzo periodo ai 7 del quarto, con Foligno a prendere un piccolo margine di vantaggio e a chiudere poi il discorso grazie ai liberi di Pavicevic.

Il prossimo appuntamento è quello di giovedì, quando al Multieventi arriverà Porto Sant’Elpidio.