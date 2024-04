Liberazione. Polemica politica in una giornata che dovrebbe unire

🔊 Ascolta l'audio

Non è piaciuto al consigliere di Fratelli d’Italia di Rimini Carlo Rufo Spina l’intervento e il gesto della vicesindaca Chiara Bellini durante le celebrazioni del 25 aprile, in cui rappresentava l’amministrazione comunale.

A detta di Spina la vice sindaca avrebbe messo in imbarazzo i presenti “con uno squallido comizio politico contro il governo e contro le sue politiche concludendo il tutto con un vergognoso pugno chiuso comunista. Un pugno chiuso che è stato un perfetto pugno in faccia assestato a tutti coloro che, come il sottoscritto, volevano godersi una festa nazionale e celebrare uno dei valori più importanti, se non il più importante, di una società: la riconquista della democrazia e della libertà dopo una sanguinosa occupazione straniera”.

“Un assalto alla democrazia – la considera Spina -, un vero problema istituzionale di cui il sindaco Sadegholvaad dovrà occuparsi e darci conto. E la maggiore sconfitta è stato vedere gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le forze armate, veri servitori della Patria, che scuotevano la testa in segno di disappunto. Io attendo le sue scuse o, in caso contrario, le sue immediate dimissioni per indegnità a ricoprire la carica. E in caso di mancate scuse, dovrebbe essere il sindaco a prendere immediati provvedimenti, congedandola dalla giunta. Le feste nazionali, la libertà e la democrazia sono di tutti”.