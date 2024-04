L'ASD Savignanese esonera il DS Benvenuti, mister Montanari ed il vice Benvenuti

🔊 Ascolta l'audio

L’ASD Savignanese comunica – in una nota – che sono stati sollevati dai rispettivi incarichi il Direttore Sportivo Emanuele Benvenuti e l’allenatore della Prima Squadra Davide Montanari, unitamente al suo secondo Manuel Benvenuti.

Si ringrazia tutti e tre per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro in società, nonché per il notevole attaccamento ai colori gialloblù. A loro il più caloroso in bocca al lupo per il proseguo delle rispettive carriere.

Seguiranno aggiornamenti per la nomina della nuova guida tecnica.

Il cambio è arrivato dopo il 2-2 odierno (facendosi rimontare dal 2-0) nel recupero con il Futball Cava Ronco.

SAVIGNANESE-FUTBALL CAVA RONCO 2-2

IL TABELLINO

Savignanese: Amatori, Zoffoli, Mazzarini A., Ariyo, Lambertini, Mazza, Di Gilio, Tola, Amaducci, Vitalino, Bullini. A disp.: Fusconi, Mazzavillani, Forti, Possenti, Masciullo, Mazzarini F., Rizzitelli, Protti, Baroni. All. Montanari.

Cava Ronco: Alpi, Bellavista, Sango, Sciaccaluga, Fantinelli, Melandri, Parlanti, Garavini, Grazhdani, Lupattelli, Martoni. A disp.: Morgagni, Pascucci, Dene, Rabiti, Bandini, Delvecchio, Carroli, Yoada, Ferrara. All. Muccioli.

Marcatori: 26′ (rig.) Zoffoli, 39′ Bullini, 48′ Martoni, 62′ Grazhdani.

Ammonito: Mazzarini A.

CRONACA E COMMENTO

La Savignanese si fa rimontare sul 2-2 nel recupero infrasettimanale dalla Cava Ronco. Avvio grintoso dei gialloblu, pericolosi con Vitalino, Ariyo, Tola e Bullini, giovane classe 2007 che si dimostra pronto per palcoscenici importanti. Al 26′ finalmente il match si sblocca: Amaducci subisce fallo in area e Zoffoli trasforma il conseguente calcio di rigore. L’assedio comunque continua e, non sfruttate un paio di chance, è proprio Bullini a saltare un difensore e piazzare all’incrocio il raddoppio (39′). La gara sembra quasi in discesa, tuttavia i forlivesi nella ripresa reagiscono in maniera veemente e impattano tramite i gol di Martoni (48′) e Grazhdani (62′). Finale d’attacco dei ragazzi di Montanari, ma Masciullo e Vitalino non trovano il bersaglio grosso.