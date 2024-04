La Omag-MT ha scelto il nuovo coach: è Massimo Bellano

🔊 Ascolta l'audio

Abruzzese, di Vasto, con una carriera ricca di esperienza e successi, dopo due stagioni trascorse al timone di Cuneo in serie A1, Bellano guiderà la squadra verso nuovi traguardi.

Ma il percorso di Coach Bellano nel mondo del volley è iniziato ben prima, delle giovanili della Pgs Ardor Legnaro. Nel corso del tempo ha saputo conquistare il rispetto e la fiducia di tutte le squadre che ha allenato e con la sua leadership e talento tattico ha contribuito alla loro crescita: dalle promozioni con l’Ornavasso alla serie A1, alla vittoria della Coppa Italia di B1. Il ritorno in A2 con la Lardini Filottrano è stato coronato da un risultato eccezionale: la doppietta Coppa Italia di A2 e promozione in A1, confermando la sua abilità di trasformare le sfide in trionfi. Ha lasciato il segno anche alla Savino Del Bene Scandicci, al Club Italia e al Il Bisonte Firenze. Non solo un allenatore di club, ma anche una colonna della Nazionale Juniores, con la quale ha conquistato titoli prestigiosi come l’oro agli Europei Under 19 e l’argento ai Mondiali Under 20.

Ora, con la OMAG-MT, Bellano porta con sé non solo la sua esperienza, ma anche la sua passione e la sua visione vincente. Con la sua guida, la OMAG-MT è pronta ad iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo e la convinzione di potersela giocare contro qualsiasi avversario.

Piccola curiosità: la partita di esordio in serie A2 dell’allora Battistelli Volley fu proprio contro la Lardini Filottrano allenata proprio da Coach Bellano.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Massimo Bellano per le primissime impressioni: “Ho già avuto una bella impressione, ne ero convinto che sarebbe stato così. Sono ottimista per tutto ciò che può delinearsi e spero anche che il progetto possa proseguirà nel tempo e non fermarsi ad una sola stagione. Quando è arrivata la chiamata da parte di San Giovanni la prima cosa che ho pensato, e che mi sono detto, è stata che questa poteva essere un’opportunità di lavorare con serenità e tranquillità in un ambiente sano, che capisce di pallavolo dove si possono fare le cose perbene. La sensazione che ho avuto, e che ho, di San Giovanni, anche per quello che ho potuto vedere da avversario, è di un bell’ambiente, dove si sta bene. Bene anche da un punto di vista agonistico perché senza che questa pressione diventi una pressione negativa, c’è tanta voglia di far bene da parte di tutti, da parte della Società, delle atlete e anche da parte dei tifosi. Quindi l’idea di ripartire con una nuova avventura da un ambiente sano e con la voglia di fare bene, mi sembra un’opportunità assolutamente interessante. È stata sufficiente una chiacchierata con il Presidente (Stefano Manconi, ndr) per accettare la proposta di San Giovanni e dare l’ok. Ora vediamo di metterci al lavoro in vista della costruzione della squadra, ma sono molto curioso anche di conoscere tutti i ragazzi dello staff e ed iniziare a lavorare concretamente per progettare al meglio tutta la prossima stagione.”