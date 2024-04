La ciclabile del lungomare di Misano Adriatico si tinge di azzurro

🔊 Ascolta l'audio

Importante il contributo di Formula E, che ha donato gran parte della vernice che sarà utilizzata per ricolorare il fondo.

La pista ciclabile del lungomare si colora tutta d’azzurro. Sono partiti questa mattina i lavori di riqualificazione del tracciato ciclabile, che si rifarà il look in vista della stagione estiva assumendo la colorazione azzurra, che già caratterizza il tratto che percorre il nuovo Lungomare Sud. Per il restyling della pista è stata scelta la colorazione azzurro intenso che rafforza la brand identity di Misano Adriatico, richiamando la tonalità che compare nello stemma della città e che è un omaggio al colore del suo mare, da oltre trent’anni insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Una parte consistente della colorazione della ciclabile del lungomare – 3.000 metri quadrati – sarà realizzata con la vernice donata da Formula E, la prima competizione elettrica a livello mondiale che farà tappa questo weekend a Misano World Circuit. È una pratica consolidata, da parte degli organizzatori del Campionato del Mondo ABB Formula E, quella di adottare azioni che possano lasciare un’impronta positiva nei territori in cui si svolgono le competizioni. Di qui la scelta di contribuire alla riqualificazione della pista ciclabile del Lungomare di Misano, in un’ottica di sostenibilità legata all’incentivazione di una mobilità green.

Questa mattina, all’avvio dei lavori, erano presenti Margot McMillen, Event Director del Misano E-Prix, il presidente del Misano World Circuit Luca Colaiacovo e il Managing Director Andrea Albani.

A fare gli onori di casa il sindaco Fabrizio Piccioni.

“Insieme a Formula E abbiamo studiato questo tipo di intervento -le sue parole – che, in primo luogo, rende ancora più gradevole la zona mare di Misano e dà continuità alla colorazione azzurra della pista ciclabile già realizzata Portoverde. Inoltre, lascia un segno tangibile della presenza e della vicinanza di Formula al territorio, un evento importantissimo che si aggiunge quest’anno al calendario sportivo”.

