Inizia il campionato: Pregara con Doriano Bindi

Il playball di gara1 è vicinissimo, il countdown sta per arrivare al termine. Domani, venerdì 26 aprile, a partire dalle 20 comincia la stagione. Allo stadio di Serravalle arriva Macerata e si fa subito sul serio. La serie proseguirà poi nelle Marche con gara2 e gara3 in programma sabato alle 15 e alle 20.

Doriano Bindi, che clima si respira?

“Quello di un inizio importante, di una stagione che sta per partire. Vogliamo cominciare bene, la squadra è ok e vediamo quali saranno i primi verdetti del campo”.

Ti piace la formula?

“Giochiamo subito con squadre di alto livello dunque sì, va bene così. Magari non saremo subito al 100% della forma, ma ci siamo. Quattro del primo girone entrano subito nei playoff e due vanno agli spareggi, ma siamo appena all’inizio, il percorso è lungo”.

Che squadra è, il San Marino versione 2024?​

“Tanti cambiamenti, un buon attacco e la possibilità di correre. Il monte di lancio è parecchio nuovo ma per il momento mi ha fatto una buona impressione”.

Chi saranno i partenti delle tre partite?

“Cominceremo con Quevedo nella gara1 di Serravalle, poi Pomponi nella seconda partita. Di lì in poi vedremo e valuteremo bene l’utilizzo dei pitcher per designare il partente di gara3. Siamo pronti”.

San Marino Baseball

Ufficio Stampa