Gubbio-Rimini: diretta testuale

GUBBIO-RIMINI 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

GUBBIO: 77 Greco, 3 Mercadante, 4 Tozzuolo, 5 Mercati, 7 Di Massimo, 8 Rosaia, 11 Udoh, 15 Signorini, 18 Chierico, 21 Corsinelli, 99 Bernardotto. A disp.: 22 Vettorel, 6 Casolari, 10 Desogus, 16 Calabrese, 19 Morelli, 20 Brambilla, 23 Dimarco, 28 Spina, 29 Galeandro, 31 Pirrello, 78 Bumbu. All. Braglia.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Quacquarelli, 6 Gorelli, 7 Capanni, 8 Delcarro, 11 Cernigoi, 15 Gigli, 23 Megelaitis, 34 Ubaldi, 80 Garetto, 84 Tofanari. A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 2 Brisku, 5 Marchesi, 14 Torino, 19 Semeraro, 20 Oddi, 21 Cherubini, 28 Sala, 31 Malagrida, 70 Leoncini, 77 Satalino. All. Troise.

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce.

ASSISTENTI: Nicola Di Meo di Nichelino e Andrea Rizzello di Casarano.

4° UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona.

RETE: 18′ pt Chierico.

AMMONITI:

NOTE. Corner: 3-1.

I RISULTATI DELLA 38a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA CLASSIFICA FINALE

CRONACA E COMMENTO

Ultima partita di regular season per il Rimini, che grazie alla vittoria interna con la Virtus Entella ha già staccato il pass per i play off. I biancorossi sono di scena a Gubbio contro la quinta in classifica, squadra già affrontata due volte in questa stagione (vittoria in Coppa Italia e sconfitta in campionato) e che potrebbero ritrovare come primo avversario dei play off. In trasferta Colombi e compagni hanno perso le ultime cinque gare giocate tra campionato e Coppa Italia. Quattro squalificati in casa romagnola: Morra, Lamesta, Langella e Lepri. Sempre in infermeria Rosini e Iacoponi, a riposo precauzionale Pietrangeli.

PRIMO TEMPO

4′ cross di Corsinelli, libera la retroguardia ospite con Gorelli.

12′ primo corner della partita, è per i padroni di casa. Nulla di fatto.

17′ Corsinelli aggancia e mette in mezzo un pallone basso per Bernardotto, anticipato da Gorelli, che chiude in angolo.

18′ Di Massimo dalla bandierina per la conclusione di prima di Chierico che non lascia scampo a Colombi. Gubbio in vantaggio.

Gioco interrotto un paio di minuti per un infortunio subito da Quacquarelli, che fortunatamente può proseguire.

30′ sponda di Bernardotto per Di Massimo che calcia dal limite dell’area, pallone fuori di poco.

32′ Capanni in verticale per Ubaldi, anticipato dall’uscita di Greco.

33′ terzo corner per il Gubbio: Di Massimo gioca corto, poi il cross è troppo lungo per Tozzuolo.

34′ Udoh allarga a sinistra per Mercadanti, che mette al centro, Bernardotto tenta la stoccata, esterno della rete.

40′ Ubaldi avanza verso l’area, poi cerca Cernigoi, che finisce a terra. I giocatori biancorossi chiedono il rigore, il direttore di gara non li accontenta.

43′ bella azione del Rimini, Cernigoi imbecca Ubaldi, la cui battuta è deviata in corner dai difensori rossoblu.

44′ dalla bandierina Megelaitis per il colpo di testa di Ubaldi sul secondo palo, esterno della rete.



