È tutto pronto per la 23a edizione del "Gran Premio Colli Marignanesi"

Tutto pronto a San Giovanni in Marignano (RN) per la corsa in linea riservata alla categoria Juniores organizzata dal Velo Club Cattolica valida come 23^ edizione del “Gran Premio Colli Marignanesi – Trofeo S. & A. – Trofeo TLM”.

Nel ricordo di Elio Clementi, Domenico Bianchi (già Sindaco di San Giovanni in Marignano) e dell’appassionato cattolichino Fausto Zavoli, di scena i ragazzi classe 2006-2007. Saranno cinque giri del circuito vallonato, cinque passaggi sotto il traguardo, con l’ascesa di Santa Maria del Monte (Saludecio) valevoli come GPM. L’ultimo giro è il più temuto della corsa: ai meno 4 km dall’arrivo i ragazzi svolteranno a destra per affrontare il “Muro di Brescia”, lungo circa 700 m, con pendenze che sfiorano il 15%. Uno “strappo” breve, ma molto impegnativo, che riporterà gli atleti ad affrontare, dopo un paio di chilometri in falsopiano, il passaggio di Santa Maria del Monte, discesa e ultimi chilometri pianeggianti verso il traguardo di Via Roma per un totale di Km 102. Spettacolo assicurato con l’arrivo finale previsto per le 17:15

Al via da San Giovanni, saranno presenti tutti i maggiori team di Italia con una #combactlist che a pochi giorni dallo start vede 187 corridori iscritti. In una giornata che vedrà al via ben 25 formazioni italiane e un team messicano (Monex Pro Cycling) pronti ad entrare nell’Albo d’Oro della corsa. Tanti campioni annoverati nel palmares della corsa, uno fra tanti Diego Ulissi che in maglia di campione del mondo vinse nel 2007.

I vincitori delle recenti edizioni sono: Giulio Pellizzari (oggi in maglia tra i prof. VF Group, ndr) nel 2021, Nicolò Arrighetti, nel 2022 che milita con il team Biesse-Carrera tra gli Under 23, e Luca Graziotto, ora in maglia U.C. Trevigiani.

“Questa manifestazione rappresenta il fiore all’occhiello organizzativo del Velo Club Cattolica – commenta il presidente Massimo Cecchini –, da sempre un momento importante per l’inizio di stagione degli atleti Juniores. Voglio ringraziare i nostri sostenitori che ci hanno confermato il loro appoggio: ai nostri main sponsor S. & A. Security & Automation, TLM, e tutte le attività vicine al Velo Club Cattolica che hanno dato il loro contributo, appuntamento il 7 aprile alle 14:30″.