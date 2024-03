Villanova Tigers, niente rimonta in casa della capolista Budrio

🔊 Ascolta l'audio

Pall. Budrio-Fast Coffee Villanova Tigers 79-73 (26-18; 46-36;65-54)

IL TABELLINO

Pall. Budrio: Cesario 13, Betti 14, Fornasari (c) 10, Turrini 7, Simoni 8, Longhi 16, Mencherini 6, Pirazzoli 4, Zuccheri 1. All: Bovi.

Fast Coffee Villanova Tigers: Zannoni (c) 32, Mussoni 3, Bollini 1, Buo 1, Raffaelli 22, Zanotti 6, Bomba 6, Guiducci To., ne, Fabbri ne, Guiducci Fe. 2. All: Amadori.

Arbitri: Raffaele Venezia di Cento (FE), Giulia Menegardi di Torrile (PR).

CRONACA E COMMENTO

Ci provano le Tigri, soffrono, rincorrono sempre ma senza mollare mai la presa, tentano fino alla fine ma Budrio capolista si tiene stretto il referto rosa. Fast Coffee Villanova Tigers non riesce nell’impresa di infliggere il secondo dispiacere a Budrio. Partita dura, fisica, con i padroni di casa che scappano subito 12-3 dopo 4’. Il timeout di coach Amadori sortisce effetto, 7-0 di parziale ma Budrio insiste e rimette 8 punti di vantaggio: 26-18. Due triple e un contropiede di Raffaelli costringono Bovi a parlarci su a 5”58, poi un episodio chiave. Il fallo di Zanotti viene assegnato erroneamente a Bomba ed è il terzo del 10 neroverde costretto in panca. Budrio va al riposo sul +10 (46-36). Altro break dei padroni di casa (7-0), i Tigers finiscono a -14, un canestro difficile di Fe. Guiducci allo scadere riduce le distanze: 65-54. Cinque punti di fila di Zannoni riaccendono le speranze delle Tigri poi un tecnico per un malinteso su Zanotti prima manda in lunetta Fornasari, poi è la tripla di Cesario a scavare il fossato unito al libero di Longhi (73-59 a 4”50). I Tigers non ci stanno e con la forza della disperazione ci provano e risalgono a -5 (78-73) e palla in mano. Le triple non esplodono, Zanotti è stoppato da Turrisi, finisce 79-73 per la capolista Budrio.

IL DOPOGARA

“Partita difficile fin da subito, abbiamo sbagliato l’approccio e così siamo sempre stati costretti a rincorrere. – è l’amaro commento di coach Michele Amadori – Poco incisivi e poco agonisti, specie nei primi due quarti: Budrio giustamente ha approfittato giocando meglio di noi in questa fase e scavando un solco. Rientrati dagli spogliatoi mi aspettavo una reazione dei ragazzi, ma nei primi minuti non siamo stati cinici. Questo è stato il momento chiave della gara: non abbiamo concretizzato le palle recuperate, i sovrannumeri, gli appoggi facili e le triple piedi per terra. Questo ci ha portato a scoprirci e a subire canestro con i padroni di casa che hanno ulteriormente allungato. Una nuova rincorsa ci ha portato nel finale -5 con palla in mano diverse volte per il -2 diverse volte ma senza riuscire a realizzare, e soprattutto senza eseguire in campo ciò che avevamo disegnato in panchina. L’arbitraggio ci ha penalizzato, specie nell’assegnazione dei falli (Bomba e Zannoni su tutti, ndr) ma la prestazione non è stata sufficiente. Sono però convinto che questa sconfitta ci farà crescere, e tanto”.

“Mancano nove gare, – prosegue lo skipper dei biancoverdi – il sogno playoff continua, credo fermamente a questo risultato e lotterò fino alla fine per raggiungerlo. Quella di sabato a Cesena è una gara fondamentale”.