Terzo posto per la ginnastica sammarinese nell'ultima prova di Serie C

Si è concluso domenica 24 marzo il Campionato di Serie C di ginnastica ritmica, la cui terza e decisiva prova per la promozione in serie B, per la Zona Tecnica 3, è stata organizzata a Fermo.

Accompagnate dalle allenatrici Monica Leardini e Serena Sergiani e dall’atleta di riserva Giorgia Mini, sono scese in pedana per la squadra biancazzurra con Gloria Ambrogiani al cerchio (25,200), Vittoria Magnani alla palla (25,650), Eva Bombagioni alle clavette (25,500) e Sara Ceccoli al nastro (25,550) per un totale di 101,900 hanno conquistato il loro primo podio salendo sul terzo gradino lasciandosi alle spalle ben 48 squadre provenienti da Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Il Consiglio Federale si congratula con le ginnaste e le tecniche per il lavoro e la grinta dimostrata durante il percorso di questo campionato.