Spal-Rimini: diretta testuale

SPAL-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 14:00 allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara)

IL TABELLINO

SPAL:

RIMINI:

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano.

ASSISTENTI: Gianmarco Macripò di Siena e Daniele De Chirico di Molfetta.

4° UFFICIALE: Emanuele Velocci di Frosinone.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 31a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA

Partita delicata al “Mazza” di Ferrara per il Rimini, reduce da tre K.O. di fila tra campionato e Coppa Italia. I biancorossi affrontano la Spal, quintultima con 32 punti, sei in meno di Colombi e compagni, e per la prima volta in questa stagione non potranno contare sull’apporto dei propri sostenitori. Gli estensi mercoledì hanno perso, contro la Torres, la prima partita del Di Carlo bis, dopo tre vittorie e due pareggi. In casa biancorossa assenti gli acciaccati Pietrangeli, Oddi e Marchesi, e lo squalificato Cernigoi.

La partita.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.