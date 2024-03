Scarica i divani in campagna, i vigili glieli riportano con la multa. Video virale

🔊 Ascolta l'audio

La prossima volta ci penserà due volte, e forse anche di più, prima di abbandonare i divani in campagna. L’episodio è accaduto a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo ma il protagonista è un 43enne residente a Rimini e domiciliato nella cittadina bergamasca. Nottetempo ha deciso di lasciare i grossi divani da tre posti ai bordi di una stradina di periferica ma, dopo un po’, se li è ritrovati davanti a casa. A recapitarglieli in giardino la polizia locale che, grazie alla videosorveglianza, è risalita al furgone usato per il trasporto e poi al proprietario. Un’operazione immortalata in un video pubblicato dalla stessa polizia e accompagnata dal brano ‘The lion sleeps tonight’ con la scritta: “Hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa”. Oltre ai divani, come ulteriore deterrente, gli agenti hanno consegnato al 43enne anche una multa da 10.000 euro. Il video, neanche a dirlo, sta facendo il giro del web