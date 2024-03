🔊 Ascolta l'audio

SAVIGNANESE-PIETRACUTA 1-0

SAVIGNANESE: Amatori, Mazzarini A, Mazzavillani, Aryo, Carretucci, Zoffoli, Di Gilio, Tola, Masciullo, Rizzitelli, Possenti A disp: Fusconi, Baroni, Mazza, Mazzuoli, Nicolini, Maroncelli, Vitalino, Toni, Lambertini. All. Montanari.

PIETRACUTA: Forti, Franciosi, Lo Russo, Fabbri, Pasolini, Matteoni, Michelucci, Santoni, Fratti, Fabbri, Gessaroli A disp: Balducci, Cobo, Contadini, Fabbri, Galli, Sadikaj, Shurdhaj, Proverbio, Michelucci. All Fregnani.

Arbitro: E.Cristofori.

Marcatori: 87′ Mazzavillani

LA CRONACA

Preziosa affermazione della Savignanese, che torna al successo battendo 1-0 il Pietracuta terzo in classifica. Primo tempo equilibrato, ma privo di grandi sussulti (da segnalare per gli ospiti un tiro alto di Santoni). Ripresa complicata e lottata, le occasioni per la Savignanese non mancano (su tutte due tiri a lato di Rizzitelli e il palo di Masciullo), tuttavia i padroni di casa non mollano. All’87’ su una punizione dalla trequarti di Nicolini, spizza Lambertini e Mazzavillani insacca il gol decisivo, risolvendo la contesa e donando bottino pieno alla truppa di mister Montanari.