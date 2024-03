Rimini-Sestri Levante: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-SESTRI LEVANTE 0-1 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 22 Colombo, 6 Gorelli, 9 Morra, 11 Cernigoi (10′ st 34 Ubaldi), 16 Gigli, 19 Semeraro (10′ st 80 Garetto), 23 Megelaitis, 33 Langella (17′ st 8 Delcarro), 44 Iacoponi (10′ st 31 Malagrida), 73 Lamesta (31′ st 7 Capanni), 84 Tofanari. A disp.: 91 Colombi, 27 De Lucci, 3 Quacquarelli, 67 Rosini, 98 Lepri. All. Troise.

SESTRI LEVANTE: 1 Anacoura, 3 Furno (42′ st 24 Grosso), 4 Pane, 5 Oliana, 7 Forte, 8 Candiano, 23 Gala (37′ st 10 Andreis), 27 Podda, 77 Parlanti, 86 Raggio Garibaldi (21′ st 21 Sandri), 94 Clemenza (42′ st 20 Fossati). A disp.: 22 Balducci, 74 Raspa, 6 Troiano, 11 Omoregbe, 16 Schirru, 33 Matteucci, 72 Vaughn. All. Barilari.

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa.

ASSISTENTI: Andrea Maria Masciale di Molfetta e Salvatore Nicosia di Saronno.

4° UFFICIALE: Akash Josè Maria Nuckchedy di Caltanissetta.

RETE: 26′ pt Pane.

AMMONITI: Cernigoi, Langella, Delcarro, Furno, Tofanari, Gorelli.

NOTE. Corner: 7-4. Spettatori: 2.700 (501 paganti e 2.199 abbonati, per un incasso di 11.485,32 euro).

I RISULTATI DELLA 30a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA

Il Rimini torna al “Romeo Neri” dopo tre trasferte di fila, tra campionato e Coppa. I biancorossi ospitano il Sestri Levante degli ex Anacoura, Andreis, Oliana, Sandri e Regini (quest’ultimo è squalificato). I liguri sono reduci da quattro K.O. di fila. In classifica le due compagini sono divise da dieci lunghezze, con i biancorossi a quota 38 e i blurossi a 28. Troise deve rinunciare ancora a Pietrangeli, Marchesi e Oddi. Tra i pali gioca Colombo. In attacco ritrova una maglia da titolare Cernigoi.

PRIMO TEMPO

3′ il Rimini batte due corner di fila, nulla di fatto.

4′ Forte in scivolata mette in mezzo un pallone al veleno, messo in angolo dalla retroguardia biancorossa.

7′ contatto in area tra Cernigoi e Pane, l’attaccante del Rimini finisce a terra, l’arbitro lascia proseguire.

15′ sul tocco di Oliana si inserisce Lamesta, che finisce a terra dopo un presunto contatto con Furno. Rimessa da fondo campo per il direttore di gara.

22′ Morra per Cernigoi, che si libera al tiro dal limite dell’area, il suo destro è però lontano dal bersaglio.

24′ il cross di Gala diventa velenoso dopo la deviazione di Forte, pallone a fondo campo.

26′ secondo corner per gli ospiti: Pane di testa anticipa Colombo e nette in rete. Rimini 0-Sestri Levante 1.

35′ cross dall’out di destra di Lamesta, Morra sfiora di testa, sfera tra le braccia di Anacoura.

39′ traversone di Tofanari, sempre da destra, deviazione aerea ancora di Morra, pallone oltre la traversa.

43′ Semeraro apre per Iacoponi a sinistra, il numero 44 si accentra e calcia, sfera alta di un niente.

Un minuto di recupero.

46′ il tiro di Gala è deviato in angolo da Colombo. Non c’è più tempo. Si va negli spogliatoi con i liguri avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

5′ cross da destra, Langella può colpire dall’altezza del dischetto ma spedisce incredibilmente fuori. Gol sbagliato dal Rimini.

9′ Forte va al tiro da ottima posizione, gran parata di Colombo, che salva la sua porta.

13′ Morra per Ubaldi, che allarga per Lamesta, traversone basso, Malagrida tenta la deviazione da pochi passi, ma non inquadra lo specchio.

17′ la conclusione dal limite di Raggio Garibaldi, deviato, colpisce la parte alta della traversa e finisce a fondo campo.

20′ Megelaitis regala il pallone a Clemenza, il numero 94 serve Forte, che a tu per tu con Colombo lo grazia centrando la traversa.

26′ Sandri raccoglie una respinta corta della difesa e calcia, sfera lontana dal bersaglio.

26′ cross di Malagrida per Ubaldi, che colpisce di testa, Anacoura salva la sua porta.

34′ Capanni stoppa nella sua area, regalando il pallone a Parlanti, che calcia, Colombo è attento.

36′ Delcarro prova l’azione di sfondamento, ma viene fermato sul più bello.

38′ Morra su punizione dal limite dell’area centra l’incrocio.

43′ angolo per il Rimini: Megelaitis tocca corto per Capanni, che va al cross, Gorelli incorna, pallone alto.

Cinque i minuti di recupero.

49′ punizione di Sandri da posizione defilata, palo. Terzo legno di giornata per gli ospiti.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.