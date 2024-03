Riccione piange la scomparsa di Pietro Cavallaro, "difensore" della comunità

🔊 Ascolta l'audio

Un uomo appassionato della vita e delle persone, con un attaccamento alla comunità di Riccione, di cui faceva parte da oltre 50 anni. Al termine di una malattia ci ha lasciati Pietro Cavallaro, aveva 83 anni. Il funerale sarà celebrato venerdì 15 marzo alle 10 nella chiesa della Pentecoste di viale Reggio Emilia 17 a Riccione. Il rosario è in programma alle 20 di domani sera, giovedì 14 marzo.

Arrivato da Aci san Filippo, un paesino della Sicilia nel 1961 per cercare lavoro, non ha trovato solo quello ma anche l’amore. Si è sposato con Mariella, la compagna di una vita deceduta qualche anno fa e dalla loro unione sono nati 4 figli: Davide, Amanda, Sara e Gennaro, bambino avuto in affido. Intervistato da Francesco Cesarini sulle pagine di Famja Arciunesa nel 2020 scriveva: “Era il 1977, avevamo costituito un gruppo di preghiera con altre famiglie e ci interrogavamo su cosa facessimo per essere dei buoni cristiani; frequentando Don Oreste Benzi venimmo a conoscenza di come in Emilia Romagna ci fosse il problema della deistituzionalizzazione dei minori: 10 mila bambini chiusi in orfanotrofi, conventi e istituti. In poche settimane, confrontandoci in famiglia, facemmo la nostra scelta e arrivò Gennaro. Fu la scelta giusta”. Pietro, dopo il primo impiego in una azienda di ortofrutta come ragioniere tuttofare, ha lavorato per tanti anni in diversi studi notarili e per la comunità ha ricoperto anche il ruolo di difensore civico, durante l’amministrazione di Terzo Pierani, e poi anche con la giunta Masini. Aveva vocato per la sua vita un motto di Don Oreste: “Le cose belle prima si fanno e poi si pensano”. Lo applicava nella sua famiglia, nella sua comunità spirituale, nella città, ma anche in tanti progetti sociali a sostegno delle persone più fragili in Italia e nel mondo.

Sono tantissimi i segni lasciati a Riccione e nel mondo da Pietro Cavallaro, come la raccolta fondi per la costruzione dell’ospedale provinciale di Smara ai campi profughi Saharawi nel deserto algerino, le tante missioni di aiuto promosse dall’associazione riccionese Amici dell’Albania, la battaglia per la “deistituzionalizzazione” dei minori condotta al fianco di don Oreste Benzi.

Appresa la notizia in tanti hanno espresso il cordoglio per la sua scomparsa. Commosso anche il ricordo della sindaca Daniela Angelini. “Pietro Cavallaro non chiedeva ma dava. La nostra città oggi ne piange la scomparsa ma credo che il sentimento prevalente, unitamente al dolore per la perdita di un uomo eccezionale, debba essere quello della riconoscenza. Pietro ha dato tanto non soltanto a Riccione, dove per undici anni è stato Difensore civico esercitando quel ruolo con professionalità e passione encomiabili, ma a chiunque in Italia o nel mondo avesse bisogno. Mi piace ricordarlo con le sue parole, un lascito morale di spessore enorme: “La nostra è una città ricca, vorrei che una parte di questa ricchezza fosse utilizzata per i più poveri, i deboli, gli emarginati. Ma senza tanti fronzoli e cerimonie”. Come sindaca lavorerò per onorarne la memoria. Ciao Pietro”.

Pietro era amico del nostro gruppo Icaro, ci seguiva con affetto, ci dava ottimi consigli per migliorare il nostro lavoro ed essere per essere sempre più a servizio delle persone e del territorio. Ci uniamo al dolore per la sua scomparsa e ci sentiamo vicini alla sua famiglia.