Programma dell'incontro di Area 5 del Distretto Italia del Panathlon International

Il 13 aprile all’Hotel Vienna Ostenda in Viale Regina Elena,11 a Rimini, si terrà l’incontro di Area 5 del Distretto Italia del Panathlon International comprendente tutti i Presidenti e rappresentanze dei Consigli Direttivi dei Club dell’Emilia Romagna e Marche.

PROGRAMMA

ORE 08,30 – ARRIVO, REGISTRAZIONE E CONSEGNA “KIT PANATHLON”

PRIMA PARTE:

ORE 09,00 – Saluti istituzionali

• Saluto del Sindaco della Città di Rimini

• Saluto del Governatore di Area 5 Stefano Ripanti

• Saluto del Vice Governatore di Area 5 Maria Carafoli

ORE 09,15 – Introduzione ai lavori, presentazione Squadra Area 5, programmazione attività e organizzazione “tavoli di conoscenza dei Club” (Gianna Prapotnich-Commissione Progetti Eventi Area 5)

ORE 9,30 – Intervento del Vice Governatore Area 5 Maria Carafoli

ORE 09,50 – Intervento del Comunicatore dell’ Area 5

ORE 10,05 – Intervento di Rebecca Ripanti R.A.P.Y.- Responsabile Area 5 Panathlon Young con Paola Balducci – Segretario Area 5

ORE 10,25 – SPAZIO ALLE DOMANDE DA SALA

PAUSA CAFFE’ (10,45 -11,00)

SECONDA PARTE:

ORE 11,10 – INTERVENTO sul tema “Panathlon International tra passato presente e futuro”

ORE 11,30 – Suddivisione dei partecipanti in “Gruppi misti e interregionali di conoscenza dei Club” – Presidenti e staff si confrontano sul Panathlon su 5 argomenti. La sintesi dei lavori verrà presentata in plenaria.

ORE 12,30 – RESTITUZIONE in assemblea plenaria dei lavori di gruppo (a cura di un relatore scelto dal gruppo. Un portavoce per ogni gruppo di lavoro.)

Ore 13,00 – CONCLUSIONI a cura del Governatore Stefano Ripanti

ORE 13,20 – FOTO DI GRUPPO – CONVIVIALE a seguire