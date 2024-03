Prima tappa a Cervia per il 13° "Trofeo Marco Simoncelli" di minimoto

🔊 Ascolta l'audio

Va in scena in questo fine settimana, nel kartodromo Happy Valley di Cervia, la prima delle sei tappe del “Trofeo Marco Simoncelli” di minimoto, giunto alla tredicesima edizione.

La competizione è organizzata dal Nuovo motoclub Renzo Pasolini di Rimini, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e il “Racing Revolution 2.0”. Nell’impianto cervese, sabato e domenica, sono attesi un centinaio di piloti, alcuni giovanissimi, per muovere i primi passi o confermare la propria passione nel mondo dello sport motoristico, divertendosi.

“Siamo alla tredicesima edizione di questo trofeo – commenta Sergio Rastelli, presidente del “Pasolini” – ed i numeri dei partecipanti stanno crescendo di anno in anno. Nel 2023 abbiamo contato 140 iscritti, con circa 120 piloti in pista ad ogni gara. Uno dei campioni che hanno mosso i primi passi qui è Mattia Casadei, iridato in carica nel mondiale MotoE, oltre a Luca Lunetta, impegnato in questa stagione nel Sic 58 squadra corse nel mondiale Moto3, e Filippo Orlandi, che troviamo al via nel CIV. È un punto di partenza per un impegno sportivo, in modo sano e sicuro, con una etica dello sport”.

“Vorrei ringraziare – aggiunge Rastelli – il gruppo di soci che si spende per l’organizzazione della manifestazione, coordinato da Martino Barberi e Gianfranco Zaghini. L’allestimento del paddock, la gestione di commissari di pista e servizi, richiede una serie di attenzioni per funzionare al meglio. Un grazie anche alla Fmi per la sua collaborazione ed un “in bocca al lupo” a tutti i partecipanti!”.

Queste le date del “Simoncelli” 2024, oltre a questa prima tappa a Cervia: Giulianova il 27-28 aprile, Scintilla Rieti l’11 ed il 12 maggio, Cascia il 22-23 giugno, San Mauro il 5 ed il 6 ottobre, Misanino il 19-20 ottobre.