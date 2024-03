🔊 Ascolta l'audio

PALL. TITANO-PALL. RECANATI 65-90

IL TABELLINO

TITANO: Borello 3, Gamberini 13, Frigoli 2, Macina 13, Fusco 2, Botteghi 3, Dini ne, Felici 9, Pesaresi 20, Monticelli, Lettoli ne. All.: Millina.

RECANATI: Alfonsi, Clementoni 19, Andreani 6, Mengarelli, Corvatta, Marzullo 7, Reimundo 15, Sabbatini 6, Resmini 8, Pozzetti 23, Crucianelli, Ndzie 6. All.: Di Chiara.

Parziali: 19-21, 38-37, 50-68.

CRONACA E COMMENTO

Niente da fare per i Titans nel match clou con la capolista Recanati. Gli ospiti, ora a quota 50 in classifica (25 vinte e 1 persa), scappano via nel terzo quarto a suon di triple e non si voltano più indietro. Per i biancazzurri un primo tempo eccellente, chiuso in vantaggio, e una ripresa in cui invece la difesa non è riuscita a contenere il potenziale offensivo ospite. Nel 65-90 finale, il top scorer sammarinese è Pesaresi con 20 punti. In doppia cifra anche Macina e Gamberini, entrambi a 13.

La partita. Recanati fa vedere subito di avere mira dalla lunga distanza con diversi componenti del suo roster. Nel primo quarto sono infatti cinque i giocatori ospiti a infilare almeno una tripla, ma i Titans rispondono con le conclusioni dall’arco di Macina, Borello e Pesaresi. La gara è spettacolare e la Pallacanestro Titano la affronta a testa alta. Dal 19-21 del primo quarto, chiuso da due liberi di Resmini, ecco che i titani mettono il naso avanti col lavoro in area di Gamberini e un’altra tripla di Macina (29-25 al 14’). Pozzetti risponde subito, Ndzie ci aggiunge punti sottocanestro ma il finale di tempo premia i nostri ragazzi, che grazie a un siluro da otto metri di Pesaresi e a due punti di Gamberini chiudono davanti all’intervallo (38-37).

Di ritorno dagli spogliatoi Recanati spacca la partita in due grazie a un parziale di 31-12, condito da otto triple. I Titans provano a mettere un argine all’attacco avversario, che però è bravo a restare sempre sul pezzo e a essere efficace senza alcuna pausa. L’ultimo vantaggio è sul 42-40, poi break di 10-0 ospite e gara che cambia completamente. Al 30’ è 50-68, col quarto periodo che non cambia la sostanza delle cose. Pesaresi rende meno amaro il passivo con un altro paio di triple (alla fine saranno 6), con la partita che si chiude sul 65-90. Recanati chiude con 19 canestri dall’arco.

I Titans giocheranno nuovamente al Multieventi sabato prossimo. Avversario Montegranaro.