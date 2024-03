Lucchese-Rimini, la vigilia di Emanuele Troise

🔊 Ascolta l'audio

Terza trasferta in otto giorni per il Rimini: dopo Ancona e Catania, i biancorossi saranno di scena a Lucca. Entrambe le squadre sono reduci dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, i romagnoli in Sicilia, i toscani a Padova, e per entrambe l’epilogo è stato lo stesso: sconfitta per 0-2 dopo aver vinto 1-0 all’andata.

In campionato il Rimini ha invece una striscia aperta di tre vittorie consecutive, mentre la Lucchese non vince dal 4 febbraio, quando ebbe la meglio sulla Spal (sono arrivati poi due pareggi e due sconfitte). In classifica i romagnoli sono ottavi in classifica con 38 punti, i rossoneri 14esimi con 32. All’andata, il 26 ottobre al “Romeo Neri”, i biancorossi si imposero 2-0 grazie alle reti di Lombardi al 7′ e Morra su rigore al 32′ della ripresa. Si gioca domenica alle 14:00.



“Sono stati due giorni nei quali, come sempre, abbiamo cercato di espellere le scorie sotto l’aspetto psicologico – attacca l’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise -. Ho lasciato i ragazzi tranquilli. Sotto l’aspetto fisico ci ha permesso di recuperare abbastanza, siamo nell’ottica di giocare una nuova partita di campionato che ci permette di essere in una posizione di classifica bella e portare avanti quell’obiettivo che ci siamo prefissati da qualche settimana. La partita di Catania ha confermato che siamo in crescita. La Lucchese dal canto suo non lascerà nulla al caso, è una squadra che gioca bene, ha lasciato quell’impronta che aveva qualche mese fa ed è diventata più pragmatica. Sarà una bella tappa da affrontare con piena autostima. Anche quelle che sono state le difficoltà che abbiamo avuto nella partita di mercoledì ci devono portare a migliorarci a livello individuale e collettivo, perché al di là di quello che è stato il risultato è stata una tappa importante”.

La Lucchese non sta però attraversando un buon momento sul piano dei risultati. “Quando parlavo di squadra più pratica intendevo una squadra che ti attacca molto più in verticale rispetto a prima, prima magari la manovra era più ricercata dal basso. Sotto l’aspetto dei duelli si è adeguata alla categoria, anche in termini di motivazione. Sarà una partita combattuta anche sotto l’aspetto agonistico”.

Chi non ha recuperato? “Parto da quelli che non ci saranno: Marchesi, Oddi e Pietrangeli. È invece convocato Capanni, che è riuscito a disputare la prima settimana con la squadra, anche se è stata una settimana particolare, e sarà a disposizione. Per quanto riguarda quelli che hanno giocato mi riferisco ai giocatori che hanno fatto 180 minuti tra Ancona e Catania: Gorelli, Langella, Lamesta piuttosto che Morra. Stanno bene, non hanno avuto problemi, ma è anche giusto in una distribuzione del minutaggio delle partite di mercoledì e domenica prossimi considerare di alternarli”.

Visti i risultati di mercoledì sera in Coppa la possiamo considerare una partita tra deluse? “C’è questo rischio. Noi stiamo lavorando sotto questo aspetto. Siamo però delusi fino a un certo punto, dobbiamo prendere quanto di buono che abbiamo dimostrato, dobbiamo analizzare le situazioni che possiamo migliorare e in termini di motivazione c’è un’opportunità, anche se mancano dieci partite: la partita che giochiamo domani ci dà l’opportunità di scalare posizioni e ambire a giocare partite contro squadre forti com’è avvenuto in Coppa Italia”.

La Lucchese subisce molto sulle situazioni di palla inattiva. “I numeri dicono questo e dicono che è una squadra che prevalentemente ricerca e ha idee molto più chiare quando ha la palla, invece in fase di non possesso il campionato ha detto che ti concede qualcosa. Credo siano rischi calcolati. Cambiando sistema di gioco con i due mediani, non so se il loro allenatore stravolgerà qualcosa, ma non credo. Credo che l’allenatore stia facendo bene, alla sua prima esperienza in C, e stia portando avanti una mentalità ben chiara. Penso che potremmo avere delle possibilità per dire la nostra e cercare di fare una prestazione che ci porti punti e ci faccia tornare a casa con quell’autostima che ci sta accompagnando e con quel sogno che in parte è svanito mercoledì, ma che possiamo ritrovare attraverso queste dieci partite”.

Perché il Rimini ultimamente subisce così tanti gol nel primo quarto d’ora? “Ci penso, ma non è un elemento che faccio presente alla squadra in modo diretto perché penso che possa diventare un aspetto psicologico deleterio. Cerchiamo di trovare delle soluzioni, finora non ci siamo riusciti. Domani sarà un’altra tappa per cercare di uscire indenne da questa situazione, che è stata sempre diversa. Guardando l’ultima, anche rivedendola, la squadra era partita bene. Dopo il 12’ minuto ci sono stati alcuni errori che ci hanno messo pressione e abbiamo subito il gol qualche minuto dopo. Avremmo potuto fare di più. Se vogliamo ambire alla nostra crescita abbiamo analizzato che sul primo gol in termini individuali e collettivi tutti avremmo potuto fare qualcosa in più”.



