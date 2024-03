Lucchese-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

LUCCHESE-RIMINI 2-1 PARZIALE

IL TABELLINO

LUCCHESE: 22 Chiorra, 6 Tiritiello, 8 Tumbarello, 11 Disanto (20′ st 7 Rizzo Pinna), 14 Quirini (40′ st 20 Fazzi), 21 Sabbione, 27 Gucher (20′ st 16 Astrologo), 30 Cangianiello (29′ st 23 Benassai), 46 Yeboah, 72 Visconti, 77 Guadagni (29′ st 19 Russo). A disp.: 1 Coletta, 12 Berti, 2 Alagna, 3 Perotta, 4 Toma, 10 Fedato, 17 Djibril, 38 Leone, 97 De Maria, 99 Magnaghi. All. Gorgone.

RIMINI: 91 Colombi, 9 Morra, 15 Gigli, 23 Megelaitis, 28 Sala (1′ st 3 Quacquarelli), 31 Malagrida (30′ st 7 Capanni), 33 Langella, 44 Iacoponi (1′ st 73 Lamesta), 80 Garetto (20′ st 70 Leoncini), 84 Tofanari, 98 Lepri (21′ st 34 Ubaldi). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 6 Gorelli, 8 Delcarro, 11 Cernigoi, 19 Semeraro, 67 Rosini. All. Troise.

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina.

ASSISTENTI: Diego Peloso di Nichelino e Giovanni Boato di Padova.

4° UFFICIALE: Alessandro Dallagà di Rovigo.

RETI: 18′ pt Quirini, 33′ pt Gucher, 43′ st Morra.

AMMONITI: Tiritiello, Langella, Quirini, Sabbione.

EPSULSO: 49′ st Gorgone per proteste.

NOTE. Corner: 2-7.

CRONACA

Lucchese e Rimini sono reduci dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, con identico epilogo: sconfitta per 0-2 rispettivamente a Padova e Catania dopo aver vinto 1-0 all’andata. In campionato invece le due squadre stanno attraversando momenti diversi: i romagnoli (38 punti) hanno una striscia aperta di tre vittorie di fila, i toscani (a quota 32) non vincono da un mese, e nelle ultime quattro uscite hanno rimediato due soli punti. Troise per la terza trasferta in otto giorni deve rinunciare a Marchesi, Oddi e Pietrangeli. Torna tra i disponibili Capanni. Lamesta parte dalla panchina, al suo posto gioca Iacoponi.

Rimini in maglia rosa con calzoncini e calzettoni blu, in tenuta bianca la Lucchese. Si gioca in un clima di contestazione da parte dei tifosi locali verso la propria squadra.

1° TEMPO

50″ Gucher ci prova dalla distanza, pallone a lato di poco.

1′ rischia qualcosa il portiere Chiorra, che dribbla Morra.

2′ cross di Yeboah da sinistra, Colombi intercetta, ma non trattiene, la retroguardia biancorossa si salva.

5′ Malagrida trova lo spazio per il tiro dal limite dell’area, Sala tenta la deviazione, sfera a lato di un soffio.

7′ Disanto mette al centro dall’out di sinistra, splendida rovesciata di Guadagni, pallone oltre la traversa.

10′ punizione dall’out di destra di Sala, Morra può controllare in area, ma il suo tiro è murato da Quirini.

12′ su calcio piazzato Disanto calibra male, pallone direttamente a fondo campo.

18′ il primo angolo della partita è per i toscani: batte Disanto, colpo di testa di Quirini e pallone in rete. Lucchese in vantaggio e primo gol in campionato per il numero 14 rossonero.

24′ altro tentativo da fuori area di Gucher, sfera lontana dal bersaglio.

26′ il tiro dal limite di Gucher è parato senza problemi da Colombi.

30′ anche i romagnoli battono il loro primo corner, con Megelaitis, Chiorra blocca.

31′ angolo per la Lucchese: Tiritiello schiaccia di testa, sfera tra le braccia di Colombi.

33′ Langella perde palla sulla trequarti, Gucher ha spazio per vie centrali, avanza incontrastato e supera Colombi. 2-0.

34′ Langella in verticale per Tofanari, tiro-cross impreciso del difensore.

37′ traversone di Iacoponi, tiro da dentro l’area di Malagrida, deviato da Tiritiello, Chiorra si salva con un super riflesso.

44′ Guadagni mette sul secondo palo, Disanto al volo rimette in mezzo, Lepri rimedia.

Si va al riposo con la Lucchese avanti 2-0.

SECONDO TEMPO

1′ la ripresa inizia con un tiro da dentro l’area di Yeboah, Colombi ribatte.

6′ Lamesta calcia a giro di sinistro dal limite, pallone a fondo campo.

12′ Langella in area per Morra, che cerca lo spazio per il tiro, ma non lo trova.

15′ punizione dal limite dell’area per un fallo su Malagrida. Megelaitis tocca per Morra, rasoterra di destro che si ferma sulla barriera.

Una manciata di secondi dopo pallone in verticale per Morra, che calcia, Chiorra in uscita bassa gli chiude lo specchio.

17′ Yeboah ci prova dal limite dell’area, sfera alle stelle.

24′ grande giocata di Yeboah, che si libera di Gigli a metà campo e lancia Rizzo Pinna, provvidenziale l’uscita dall’area di Colombi, che anticipa il bomber rossonero.

29′ la punizione tagliata dalla trequarti di Lamesta finisce a fondo campo senza che nessuno riesca a deviarla verso lo specchio.

35′ Tofanari in avanti, velo di Lamesta, Morra riesce a passare, ma il suo tiro è ribattuto ancora da Chiorra.

38′ punizione di Lamesta da lunga gittata, pallone che rimbalza sul terreno viscido e si spegne a lato, con Chiorra a controllarne la traiettoria.

42′ il cross di Megelaitis è troppo lungo per Lamesta, sfera a fondo campo.

43′ Ubaldi lancia in avanti, Fazzi cerca di proteggere l’uscita di Chiorra, ma si fa rubare il tempo da Morra, che deposita nella porta sguarnita. Lucchese 2-Rimini 1. 16° gol in campionato per il bomber biancorosso.

45′ Megelaitis per Ubaldi, che spara, l’estremo di casa devia in angolo.

Cinque i minuti di recupero.

48′ tiro-cross di Capanni, Chiorra di pugno in corner.

48′ due corner di fila per il Rimini, sul secondo, battuto la Lamesta, Chiorra esce di pugno, poi Quacquarelli colpisce di testa, pallone che sorvola la traversa.



