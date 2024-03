Lardini Filottrano-Emanuel Raggini Rimini 3-0

🔊 Ascolta l'audio

LARDINI FILOTTRANO ANCONA-EMANUEL RAGGINI RIMINI 3-0 (25-12, 25-17, 25-14)

IL TABELLINO

LARDINI FILOTTRANO AN: Leonardi, Gainelli, Miserendino, Mazzucchelli, Borgognoni, Lucchetti, Malatesta, Gianbartolomei, Marcellini, Mancinelli, Pesaresi, Sopranzetti L1, Gasparrini L2, Ubri. All. Giampieri.

EMANUEL RAGGINI RN: Pivi 9, Orsi 4, Catalano 1, Magalotti 3, Morelli G. 7, Ricci 1, Morelli A. 0, Fabbri lib1 0 , Astolfi 3, Forlani lib2 ne, Pasolini 0, Verde ne, Magi 2. All. Galli, Viceall. Feroldi.

CRONACA E COMMENTO

Sesta di ritorno in trasferta per l’Emanuel Raggini contro il Filottrano, che è alla ricerca di un posto ai play-off. Come da previsioni la Lardini si dimostra un osso troppo duro per i denti delle rivierine.

Nel primo set non c’è partita, le riminesi sembrano non pervenute in palestra e si assiste ad un monologo delle padrone di casa nonché alla produzione industriale di errori in casa Riviera. Il 25-12 è la giusta conclusione.

Nel secondo si combatte un po’ di più, l’Emanuel conduce sempre, 3-7 time out Filottrano, fino al 16-17. Poi si spegne la luce, Filottrano è brava, recupera, sorpassa e con un parziale di 9 a 0 chiude 25-17. Nell’ultimo punto del secondo set si infortuna Alessia Ricci, che è costretta ad uscire e non rientrerà più in campo.

Il terzo set è degno parente del primo. Le marchigiane fanno la voce grossa, mentre le ospiti continuano a sbagliare e a non opporre nessuna resistenza. Il 25-14 finale certifica una partita senza storia ed una brutta serata per le riminesi.

L’Emanuel Raggini tornerà in campo Sabato 23 alle ore 17.30 presso la Casa del Volley contro l’Olimpia Teodora Ravenna.