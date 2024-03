La PromoPharma ospita Civitanova. La Titan Services a Longiano

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile. Dopo aver affrontato la Begin Volley prima della classe in trasferta sabato scorso, la PromoPharma ospita in questo week-end la Lube Civitanova, fanalino di coda.

“L’ultimo posto della Lube non deve trarre in inganno – spiega Marco Ricci, allenatore dei titani. – La classifica è corta e non mi aspetto una partita facile. Stiamo studiando i nostri avversari che sono giovani e futuribili. Dovremo giocare sui loro nati negativi che non sono di certo né fisici, né tecnici, mettendo in evidenza i nostri lati positivi. Chiaramente, è una partita che dobbiamo fare nostra”.

La squadra è al completo tranne il centrale Zonzini che è fuori per infortunio. Arbitrano Giovanni Rocchi (1° arbitro) e Chiara Crovetti (2°).

Classifica: Begin Volley Collemarino 43, Sabini Castelferretti 37, 4 Torri Ferrara 37, La Nef Osimo 35, Paoloni Macerata 27, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 24, Loreto 23, Potenza Picena 19, PromoPharma 18, Pietro Pezzi Ravenna 17, Querzoli Forlì 16, Novavetro San Severino Marche 15, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno (giornata 20). PromoPharma – Lube Civitanova. Sabato 16 marzo, ore 18, a Serravalle.

Serie D Femminile. La bella vittoria interna con Bagnacavallo va suggellata con un’altrettanto bella prova a Longiano. È questo il leitmotiv della trasferta che la Titan Services affronterà nell’anticipo di venerdì prossimo.

“Veniamo da due partite giocate a ritmi molto alti e venerdì sera dobbiamo confermarci. – Sottolinea Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – Sulla carta è una partita più facile ma “dover” fare punti la rende psicologicamente più difficile. Dovremo tenere alta la concentrazione perché a Longiano, storicamente, abbiamo sempre fatto fatica. Mi piacerebbe che la squadra aumentasse le sue prestazioni, migliorando ancora in quest’ultimo scorcio di campionato”.

L’infermeria è quasi vuota, ad oggi risultano indisponibili Renzi e Tassi Pistarelli.

Classifica: Flamigni San Martino in Strada 49, Figurella Rimini 44, Fulgur Bagnacavallo 39, Ke Car Volley Rimini 34, Alfonsine 23, Unica Volley Riccione 23, Mosaico Ravenna 22, Titan Services 20, Idea Volley Santarcangelo 20, Longiano 13, Junior Coriano 12, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno (giornata 18): Longiano – Titan Services. Venerdì 15 marzo, ore 21.15, a Longiano.

