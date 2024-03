La Dulca Santarcangelo batte Montecchio nella prima partita della seconda fase

🔊 Ascolta l'audio

Dulca Santarcangelo-Montecchio 73-68 [16-19, 22-18, 17-12, 18-19]

IL TABELLINO

Dulca Santarcangelo: Bonfè, Mulazzani 6, Conti 17, Macaru, Benzi 15, Rossi 2, Rivali 11, Bedetti 8, Mari 2, Sirri ne, Lombardi, Saltykov 12.

Montecchio: Beltramini, Mursa 13, Ruggieri, Sinisi, Perez 14, Di Noia 19, Guidi 3, Petrelini 3, Ramenghi, Vaccari 4, Germani 12, Bartoletti ne.

CRONACA E COMMENTO

Nel primo periodo si percepisce la tensione in campo data l’importanza della prima partita della seconda fase. Per prendere il ritmo gara le squadre reduci dalla pausa impiegano qualche minuti. È Montecchio ad imporsi nel primo quarto, Serra risponde con lunghe rotazioni per cercare di dare energia alla difesa e all’attacco. Il primo quarto termina in favore degli ospiti.

Nel secondo quarto aumentano le percentuali da parte dei padroni di casa guidati sul parquet dal Genio Rivali. I giallo blu però concedono troppo in difesa. Si va all’intervallo lungo con la Dulca avanti di una sola lunghezza.

Nel terzo periodo la Dulca Santarcagelo cambia passo e piazza un parziale di 11-0 allungando fino al più 14. Di Noia cerca di tenere a galla Montecchio e ci riesce andando più volte in lunetta e segnando da tre punti.

Nell’ultimo quarto Montecchio si riporta prepotentemente sotto nel risultato agganciando anche i giallo blu che però con lucidità riescono a trovare il fondo della retina e a tenere dietro gli ospiti alla sirena finale.

La squadra di coach Serra porta a casa il primo foglio rosa della seconda fase dopo una partita maschia e combattuta. Ancora alla ricerca della miglior forma di Saltykov e con un Bedetti non al cento per cento della forma per un acciacco riscontrato in settimana è Benzi, classe 2005, a prendersi più responsabilità con un’altra prestazione solida in prima squadra.