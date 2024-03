L'8 marzo in provincia di Rimini. Tutte le iniziative in programma

🔊 Ascolta l'audio

Anche quest’anno, l’ufficio Politiche di genere e pari opportunità della Provincia di Rimini coordina il cartellone degli eventi, organizzati da Comuni e associazioni del territorio, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne dell’8 marzo.

La consigliera Barbara Di Natale sottolinea: “La Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne è un momento cruciale per mettere in luce le disparità di genere che ancora persistono nei nostri contesti sociali, economici e politici ed è un’opportunità per riconoscere e celebrare i successi delle donne nel superare queste sfide. Oggi più che mai dobbiamo rinnovare il nostro impegno nel combattere l’ingiustizia e la discriminazione in tutte le sue forme. Con queste iniziative territoriali vogliamo sensibilizzare una maggiore conoscenza e consapevolezza collettiva, promuovere il cambiamento culturale e l’uguaglianza di genere soprattutto nelle giovani generazioni, affinché ogni donna possa realizzare pienamente il proprio potenziale e contribuire alla costruzione un mondo più equo, solidale e inclusivo per tutti e tutte”.

Il cartellone:

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Venerdì 8 marzo ore 16:30

Biblioteca A.Panzini

Via Paolo Guidi 108

“Se son rose fioriranno”

A cura di Open Day Gruppo di Lettura

Per Informazioni: Comune di Bellaria Igea Marina

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 18:00

Biblioteca A.Panzini

Via Paolo Guidi 108

“La donna nelle due guerre” presentazione del libro

A cura di Autrice Manuela Dallonda Casadei che dialogherà col

direttore della biblioteca Alessandro Agnoletti

Per Informazioni: Comune di Bellaria Igea Marina

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI CATTOLICA

Venerdì 15 marzo ore 9:00-13:00

Palazzo Mancini, Sala del Consiglio comunale

Piazza Roosevelt 5

Quattro giornate formative: Trauma-Informed Care a supporto

delle donne sopravvissute alla violenza. Accredito assistenti sociali e avvocati.

A cura di Associazione Mondodonna onlus, Chiama chiAma centro antiviolenza Distretto sud

Per informazioni: c.roveri@mondodonna-onlus.it

INGRESSO LIBERO con obbligo di iscrizione entro il 1 marzo

Martedì 5 marzo ore 21:00

Salone Snaporaz

Piazza Mercato 15

“Mundaris”, coro delle mondine di Novi di Modena

Venerdì 8 marzo ore 21:00

“Tatami. Una donna in lotta per la libertà”, dibattito e proiezione film

Mercoledì 13 marzo ore 21:00

“Il popolo delle donne”, proiezione docufilm, intervengono il Centro

Antiviolenza e l’artista Mauro Drudi

Mercoledì 20 marzo ore 21:00

“Suite”, spettacolo di Cuoreventuno in occasione del mese della

gentilezza

Giovedì 21 marzo ore 17:00

Centro Culturale Polivalente

Piazza della Repubblica 31

Gruppo di lettura “Narrativa e mondo adolescente”, lettura sui

personaggi femminili nella letteratura. Young Adult

Sabato 23 marzo ore 17:00

Stefania Crinella presenta “E ne senti la voce”

Martedì 26 marzo ore 17:30

Gruppo di lettura “Donne e pagine memorabili”

COMUNE DI CORIANO

Venerdì 8 marzo ore 11:00

Cerasolo

Via Monte Pirolo presso l’ingresso merci della Comunità di San Patrignano.

Inaugurazione della scultura “ Il Grande Fiore” ad opera dell’artista Gabriele Gambuti.

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 12:00

Coriano

Parco via Castello, 4 – Mulazzano

Inaugurazione panchina arancione a Mulazzano

A cura dell’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Coriano

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 21:00

Coriano

Sala Isotta – Teatro Corte Via Garibaldi

Incontro pubblico aperto “Donne madri disabilità – I diritti delle

donne” con la partecipazione di Suor Letizia, Educatrice Comunità

di Montetauro;

Avv. Giovanna Ollà; Giancarlo Frisoni, fotografo e autore del libro “

Madri”

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI GEMMANO

Da giovedì 7 marzo a sabato 9 marzo

Centro storico

“Mettiamo in strada i pensieri al femminile”

Installazione di cartelli con aforismi e poesie d’autore lungo le strade

del centro cittadino, nei parchi del paese ed esercizi pubblici

A cura del Comune di Gemmano

Venerdì 8 marzo ore 10:30

Giardino di Piazza Roma

Incontro con le scolaresche e la piantumazione dell’albero di

mimosa

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Venerdì 8 marzo ore 21:00

Cinema Teatro Astra

Via D’Annunzio 20

Ritratti d’autore: Lucrezia Ercoli, “Vedere di più, udire di più, sentire

di più”, la lezione di Susan Sontag

A cura di Gustavo Cecchini

Per informazioni: Biblioteca comunale 0541 618484

INGRESSO LIBERO

Sabato 23 marzo ore 17:00

Biblioteca di Misano Adriatico

Via Rossini 7

“Perché non mi chiami?”, presentazione del libro di Laura Oppioli,

per promuovere la cultura del rispetto di genere già dall’infanzia.

Modera Daniela Ruggeri.

Con l’accompagnamento musicale degli allievi di Annalisa Trizio,

della scuola Vivaldi di Misano.

A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Misano

Per Informazioni: Biblioteca comunale: 0541 618484

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTECOLOMBO

Venerdì 8 marzo ore 20:30

Teatro Rosaspina,

Piazza del Municipio, 1

“Questione di Sguardi”

A cura dell’associazione L’Attoscuro – Reparto Prototipi

Per Informazioni Cristiana Miscione 3475838040

INGRESSO LIBERO

Sabato 6 aprile ore 17:00

Sala Proloco Ex Asilo ‘Don Matteo del Monte’

Piazza San Martino di Tours 1 – Montecolombo

“Tracce di Memoria: i carri dell’uva in Valconca anni ‘50”.

Un patrimonio fotografico memoriale del 1957 che mette in luce il

processo di emancipazione femminile e il superamento di una

società patriarcale prevalentemente agricola.

a cura dell’Associazione ESSERCI APS

Per informazioni: Antonella Chiadini 3358472461

APERTURA INGRESSO LIBERO, successivamente è necessario

prenotarsi

COMUNE DI NOVAFELTRIA

da venerdì 16 febbraio a mercoledì 6 marzo ore 20:30

Novafeltria, Palestra Ist. Battelli

via della Maternità 46

“Non più [in]difesa!” Corso gratuito di consapevolezza alla difesa

personale per donne e ragazze a partire dai 16 anni

A cura del Comune di Novafeltria, Assessorato alle Pari Opportunità

Per informazioni: 0541 845619

INGRESSO LIBERO

Mercoledì 6 marzo ore 11:00

Novafeltria, Ist. d’Istruzione Secondaria Superiore “Tonino Guerra”

Piazzale Lorenzo Moni, 1

“Il coraggio di agire. Dai Giusti tra le Nazioni ai Giusti dell’Umanità attraverso le figure di Rita Atria e Vera Vigevani Jarach”

A cura del Comune di Novafeltria, Assessorato alle Pari Opportunità, Biblioteca Comunale, Istituto Storico della Provincia di Rimini

Per informazioni: 0541 922256

INGRESSO LIBERO

Martedì 26 marzo ore 10:30

Novafeltria, Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Tonino Guerra”

Piazzale Lorenzo Moni, 1

“Libere di… vivere”. Evento dibattito sul tema della violenza domestica

A cura del Comune di Novafeltria, Assessorato alle Pari Opportunità, Rimini Rete Donna

Per informazioni: 0541 845619

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI PENNABILLI

Venerdì 8 marzo ore 20:00 buffet ore 21:15 proiezione film

Cinema Gambrinus

Via Parco Bagni 3

“Povere Creature” di Yorgos Lanthimos

A cura di Cinema Gambrinus

Per informazioni: Emanuela 333 4376258

INGRESSO 7 euro, ridotto 5 euro

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Venerdì 8 marzo ore 20:00

Sala Teatro del Centro Sociale di Poggio Torriana

Via Costa del Macello 10

“Perché sia Festa”. Spettacolo teatrale incentrato sul tema della violenza sulle donne e le azioni di contrasto”. A seguire incontri e dibattiti

A cura del Comune di Poggio Torriana – Associazione Il Percorso Quotidianacom

Per informazioni: 327 1192652

INGRESSO LIBERO

Museo Mulino storico Sapignoli di Poggio Torriana

Domenica 3 marzo ore 15:00

Via Santarcangiolese 4631

“Muse al museo”: Biancamaria Bearzi e Barbara Pagliarani presentano le loro opere mettendo a confronto le loro esperienze di viaggio interiore

A cura dell’Associazione APS Gli amici del Mulino Sapignoli

Per informazioni: Carla Bonvicini 3394228831

INGRESSO LIBERO

Domenica 17 marzo ore 15:00

“Muse al museo”: Giancarlo Frisoni con il libro fotografico “Madri” e Roberta Marcaccio con “Il cactus non ha colpa”

INGRESSO LIBERO

Domenica 5 maggio ore 15:00

“Muse al museo”: Presentazione del libro “Aldilà della morte” di Roberta Venturini e del libro “Le disgrazie quando arrivano sono in gita sociale” di Matteo Selleri

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI RICCIONE

Sabato 23 marzo ore 15:00

Partenza dal piazzale antistante al Palazzo del Turismo

Piazzale Ceccarini 11

“Woman on Bike”

A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione

Per informazioni: pariopportunita@comune.riccione.rn.it

PARTECIPAZIONE LIBERA

Venerdì 8 marzo ore 17:00

Biblioteca comunale di Riccione

Viale Lazio 10

“Liberi Tutti”

A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione

Per informazioni: pariopportunita@comune.riccione.rn.it

INGRESSO LIBERO

Domenica 10 marzo ore 17:30

Cinema Africa

Viale Antonio Gramsci 39

“Santa delle Perseguitate. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Alfredo Traversa con la collaborazione de Uno Giovane, promosso dalla

Commissione Pari

Opportunità del Comune di Riccione

Per informazioni: pariopportunita@comune.riccione.rn.it

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 21:15

Palazzo del Turismo di Riccione – Sala Granturismo

Piazzale Ceccarini 11

“Le Donne che hanno Fatto Riccione”

A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Riccione

Per informazioni: pariopportunita@comune.riccione.rn.it

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI RIMINI

Da mercoledì 14 febbraio a domenica 10 marzo

dalle 16:00 alle 19:00 – chiuso il lunedì

Museo della Città Luigi Tonini

Via Luigi Tonini 1

Esposizione fotografica “Domani Faccio la brava”

A cura di Giampiero Corelli

Per informazioni: musei@comue.rimini.it 0541 793851

INGRESSO LIBERO

Associazione ND NoiDonne (Movimento Contro la Violenza)

Giovedì 29 febbraio ore 17:30-19:00

Ala Moderna Museo della Città Luigi Tonini

Via dei Cavalieri 22

“La parità di genere nelle imprese contro la violenza e le molestie”

Per informazioni: musei@comue.rimini.it 0541793851

CONFCOMMERCIO

Venerdì 1 marzo ore 13.30

Viale Italia 9/11 a Rimini

“Seminario Obiettivi – Raccogliamo Risultati”

Gruppo terziario donna Rimini Confcommercio

Per informazioni 334 6839511 – terziariodonnarimini@ascomrimini.it

INGRESSO LIBERO ma è necessario comunicare la presenza

Rompi il Silenzio APS

Mercoledì 6 marzo ore 18:30

Libreria Feltrinelli Rimini

Largo Giulio Cesare 4

“Non chiamatelo Raptus” presentazione del libro di Anarkikka

INGRESSO LIBERO

Giovedì 7 marzo ore 17:00

Ala Nuova del Museo di Rimini- Terzo Piano

Via Luigi Tonini 1

Inaugurazione della mostra “Rompiamo il Silenzio: Non chiamatelo Raptus” dell’illustratrice e vignettista Anarkikka

Per informazioni info@rompiilsilenzio.org

INGRESSO LIBERO

Giovedì 7 marzo ore 11:00 a venerdì 15 marzo

Fondazione San Giuseppe, Palazzo Soleri

Corso d’Augusto 241

“Madri per sempre”. Esposizione fotografica e incontri con l’autore

A cura di Fondazione San Giuseppe per l’aiuto materno e infantile onlus e

Giancarlo Frisoni

Per informazioni progettazione@sangiuseppe.org

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 8:30

Libreria Feltrinelli Rimini

Largo Giulio Cesare n.4 Rimini

“Le Relazioni perverse. La violenza psicologica nella coppia” presentazione libro di Sandra Filippini da parte di Carnevali C. Vandi G.

A cura del Centro Adriatico di Psicoanalisi SPI-SIPsA, Coirag sede di Rimini

Per informazioni Cinzia Carnevali 3384640763 e Sonia Saponi 3488719445

INGRESSO LIBERO

CGIL RIMINI

Venerdì 8 marzo ore 10:00

Sede CGIL – via Caduti di Marzabotto 30

“Il cammino delle donne per la dignità nel lavoro nella provincia di Rimini”

Interventi di Milena Benvenuti – SPI CGIL Rimini, Zoe Battagliarin

Ricercatrice, Marina Raganini – Ex delegata sindacale tessile, Patrizia

Maestri, SPI CGIL Emilia-Romagna, Francesca Lilla Parco – CGIL Rimini

Modera Mirco Paganelli, Giornalista Teleromagna – Letture di Tamara

Balducci

CGIL RIMINI

Venerdì 8 marzo ore 12:00

Parco pubblico via Caduti di Marzabotto angolo via Francesco Baracca

Intitolazione ufficiale del parco a Anna Pizzagalli, prima sindacalista donna

della Provincia di Rimini

Per informazioni: rn.ufficiostampa@er.cgil.it

PARTECIPAZIONE LIBERA

Coordinamento Donne Rimini e Rompi il Silenzio APS

Venerdì 8 marzo ore 17:00

Parla con lei. Sapienza contro violenza – Presentazione del libro

“Libera Libere. Pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza,

sfruttamento”

Incontro con le autrici Laura Gagliardi, Ines Rielli e Irene Strazzeri in

dialogo con Elvira Ariano e Vera Bessone

Saluti di Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 20:45

Teatro degli Atti

Spettacolo teatrale in occasione del ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini, “Ariel” con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina

Raggini, Luca Serrani, Simone Silvestri – Teatro Patalò

Per informazioni: 0541 793811

INGRESSO LIBERO

Venerdì 8 marzo ore 21:00

Cinema Fulgor

“Tatami: una donna in lotta per la libertà” anteprima del film

A cura di Cinema Fulgor

Per informazioni 0541 709545

INGRESSO intero 8 EURO – over 65 6,50 euro

Sabato 9 marzo ore 16:00

Ritrovo Arco d’Augusto

Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne

A cura di DireUomo – Spazio/ascolto uomini maltrattanti, Associazione

Culturale Cambia-Menti, Movimento Centrale Danza&Teatro

Venerdì 15 marzo ore 14:30 – 18:30

Cinema Teatro Tiberio

Via San Giuliano 16

“Dallo sfrattamento delle donne alle pari opportunità”

CPO c/o COA di Rimini

Per informazioni Avv. Veronica Magnani 3477543243

INGRESSO LIBERO

Coordinamento donne SPI CGIL RIMINI – CGIL RIMINI – Progetto ITACA

Ass. Crisalide – Coordinamento Donne Rimini

Venerdì 15 marzo ore 16:00

CGIL Rimini – Via Caduti di Marzabotto 30

“Perchè non mi chiami?”

Come diffondere la cultura del rispetto già dall’infanzia

Per informazioni rn.ufficiostampa@er.cgil.it

INGRESSO LIBERO

Sabato 16 e domenica 17 marzo dalle 9:30 alle 19.30

Castel Sismondo e Piazza dei Sogni

“Giardini D’Autore”

A cura di Giardini d’Autore

Per informazioni Cristiana Agostini 3393358736

Ingresso giornaliero: 5 € – Abbonamento weekend: 10 €- Under 16: gratuito.

Associazione ND Noidonne (Movimento contro la violenza) APS

Martedì 19 marzo ore 16:30-19:00

Cineteca comunale

Via Gambalunga 27

“Per sempre sua. Quegli amabili resti”

Per informazioni: Donatella Gobbi 389 6666417

INGRESSO LIBERO

Dal 20 al 23 marzo

Cineteca comunale di Rimini e Cinema Fulgor di Rimini

Via Gambalunga 27, Corso d’Augusto 162, Rimini C-MOVIE Film Festival.

Cinema – Corpi – Convivenze: anteprime e incontri internazionali

A cura di Kitchenfilm, Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna,

Comune di Rimini

Per informazioni: www.cinekit.it/c-movie/

INGRESSO LIBERO

ATTI MATTI

Venerdì 12 aprile ore 21:00

Teatro Tiberio Via San Giuliano 16

“Letto Senza Paura”

Per informazioni: info@attimatti.it – 338 998 0113

INGRESSO LIBERO

CNA FOER

in collaborazione con Demetra, Irecoop, Cescot, Enaip e Formart

Mercoledì 20 marzo – Mercoledì 27 marzo – Mercoledì 10 aprile

Mercoledì 17 aprile ore 18:20

Webinar (piattaforma Webex)

Ciclo di webinar gratuiti per titolari, collaboratrici e lavoratrici di imprese

della provincia di Rimini, libere professioniste e dipendenti pubbliche

Per informazioni Claudia Masini Cna Foer Rimini 0541 760289

Masini@cnafoer.it

INGRESSO LIBERO previa compilazione form online

Federcoop Romagna – Legacoop Romagna

Permanente

Centro per le Famiglie

Rimini, piazzetta dei Servi 1

“Che genere di problema abbiamo?”

Piccola biblioteca con un assortimento di volumi per tutte le età, per

sensibilizzare adulti e nuove generazioni sulla parità di genere

Per Informazioni 0541 760711

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Venerdì 8 marzo ore 21:00

C’entro Supercinema

Piazza Marconi 1

Anteprima “Tatami” di Zar Amir Ebrahimi e Guy Nattiv, film rivelazione della

Mostra del Cinema di Venezia 2023

A cura di Santarcangelo dei Teatri/Focus

Per informazioni 0541 624385 | info@centrosupercinema.com

Ingresso a pagamento intero 8€, ridotto over 65 6€, soci 5€

Sabato 9 marzo ore 17:30

Biblioteca Baldini

via Giovanni Pascoli 3

“Il senso del potere”. Incontro/presentazione del libro di Alice Siracusano in

dialogo con Giovanni Boccia Artieri e Pamela Fussi, all’interno del progetto

Letture Liminali

A cura di Focus Per informazioni: 0541 356299

INGRESSO LIBERO

Domenica 10 marzo ore 16:00

Cortile d’inverno della Parrocchia di San Vito

via Vecchia Emilia 219

“Siamo così: storie ordinarie e straordinarie di noi donne. Dalle donne, per le donne”

A cura di Elisa Angelini e Pro Loco San Vito

Per informazioni: 376014 9234

INGRESSO LIBERO

CISL ROMAGNA- COORDINAMENTO DONNE CISL ROMAGNA

Venerdì 15 marzo ore 9:00-13:00

Teatro Supercinema

“Donne e regimi: forme di lotta al femminile di ieri e di oggi”. Con: prof.ssa Marcella Filippa, Tamara Cvetković ISCOS Emilia Romagna e peacebuilder

della Bosnia Erzegovina, nominata per il Premio per la Pace nel 2017

Per informazioni elena.fiero@cisl.it- ust.romagna@cisl.it – 392 2306467

INGRESSO LIBERO

Venerdì 15 marzo ore 18:00

Biblioteca Baldini

via Giovanni Pascoli 3

“Donna conosci te stessa”. Presentazione del libro con Rita Quinzio, Annalisa

Di Maso e Clara Piacentini

A cura di Focus

Per informazioni: 0541 356299

INGRESSO LIBERO

Giovedì 21 marzo ore 21:00

Teatro Lavatoio

via Ruggeri 16

“Storie di Grazia e di amicizia. Omaggio alla Deledda”. Recita musicale, voce recitante Paola Contini, canto Paola Sabbatani

A cura di Paola Contini in collaborazione con Isotta Ravaioli, associazione Il Punto Rosa

Per informazioni Il Punto Rosa 3273280074

Ingresso a offerta libera (il ricavato sarà destinato alla cura del carcinoma mammario)

Venerdì 22 marzo ore 20:00

Teatro Lavatoio

Via Ruggeri 16

Spettacolo “Le mogli del mondo” Ideazione e regia Liana Mussoni

A cura di Filodrammatica Lele Marini e Teatro del Cartoccio, con il contributo di Fondazione Focus, Pro Loco Santarcangelo, Helyos, Isola del Tesoro

Per informazioni: ufficio Iat 0541 624270

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI SAN CLEMENTE

Venerdì 15 marzo ore 20:45

Teatro Giustiniano Villa

Via Tavoleto 69 – Sant’Andrea in Casale

“La dodicesima stanza” di Teresa Antonacci. Insieme per abbattere

pregiudizi e volare uniti verso la dignità, i sogni ed oltre. Presenta la Prof.ssa

Nunzia Pasturi con la collaborazione del Prof. Filippo Dionigi.

INGRESSO LIBERO

Mercoledì 24 aprile ore 9:00-11:00

Teatro Giustiniano Villa

Via Tavoleto 69 – Sant’Andrea in Casale

“Il discorso di Chicchi” (Teresa Mattei alla Costituzione) con Alessia Donadio

A 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana, la storia di Teresa

Mattei. La più giovane delle 21 deputate elette e Madri Costituenti della

Repubblica che contribuì alla stesura del “Art.3” della Costituzione sulla parità

dei diritti e delle libertà.

A cura dell’Associazione Culturale Città Teatro

Spettacolo riservato alle classi II e III della scuola media “Villa” di San Clemente

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Dal 3 al 10 marzo

Casa della Cultura

Mostra “Specchio di vita, sfumature di donna”

A cura di Regno di Fuori APS

Info e prenotazioni: Laura 3385472748

Dal 5 marzo al 16 aprile ore 21:00

Casa della Cultura

“Conosciamo le sfumature. Percorso formativo tra maschile e femminile”. Un percorso formativo per tutti su identità di genere ed orientamento sessuale,

utilizzando tecniche corporee e mindfulness. Proposta nata dai percorsi della Consulta per l’Inclusione, i Diritti e le Pari Opportunità

Proposto da Regno di Fuori APS

Per informazioni: Luca 3279136048

Contributo € 10.00 a incontro

Giovedì 14 marzo ore 20:45

Casa della Cultura

“Perchè non mi chiami?” Presentazione del libro di Laura Oppioli Berilli in dialogo con Marina Ercoles. Interventi del Teatro Cinquequattrini. Laura

Oppioli Berilli, docente di scuola d’infanzia, promuove la cultura del rispetto esplorando gli elementi che discriminano e limitano donne e uomini.

INGRESSO LIBERO

Venerdì 29 marzo ore 20:30

Palazzo della Cultura

Piazza Silvagni

“Perfettamente imperfette”. Un percorso scenico fra azioni performative, installazioni e uno speech finale dedicato ad alcune Pioniere che hanno fatto

la Storia e hanno cambiato il mondo.

A cura di Silvia Giorgi del Teatro Cinquequattrini

Per informazioni: 3405632687

INGRESSO LIBERO

COMUNE DI VERUCCHIO

Martedì 5 marzo ore 15:00

Centro Civico di Villa Verucchio

Piazza Europa, 1 – primo piano

Certificazione della parità di genere. Un passo avanti per le donne, il lavoro, le

aziende

a cura di Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini

Per informazioni: 3482201384

INGRESSO LIBERO

WWF

Sabato 19 marzo ore 18:00 – 19:30

Oasi WWF Ca’ Brigida, Via del Grano 333

“Parole nel vento”, reading di poesia, narrativa, filosofia. Una passeggiata

nella “parola” al femminile.

A cura di Daniela Muratori, Associazione Micocosmus, Associazione WWF

Rimini ODV, Oasi WWF Ca’ Brigida

Per informazioni: Claudio Papini, 3888080785 – 3282255883

INGRESSO LIBERO al reading. Contributo per l’apericena a seguire