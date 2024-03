Il frisbee 'beach' made in Rimini. 'Un Ponte con la storia' racconta il Paganello

🔊 Ascolta l'audio

Il tema della puntata di “Un Ponte con la storia” in onda sabato 23 marzo alle 13.35 è il Paganello, il torneo di beach ultimate che la prossima settimana vivrà sulla spiaggia di Rimini la sua 33esima edizione con oltre duemila atleti da tutto il mondo. Ospite in studio, insieme ai suoi frisbee, Giuseppe “Beppe” Carpi, tra i fondatori del Paganello e ancora oggi attivo nell’organizzazione. Dall’idea originale di creare un format da spiaggia per l’ultimate frisbee, all’affermazione come evento internazionale fino all’edizione da record in arrivo. Passando anche dalla leggenda riminese, poi smentita, che vuole che per il Paganello ci sia brutto tempo.

Le puntate di “Un Ponte con la storia”.