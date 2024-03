Giovanili: ultima di campionato per Under 14 Professionisti e Under 21 del futsal

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Per l’ultima del play-off le Under 17 tornano in toscana. Con l’Arezzo sarà spareggio per difender la prima posizione del raggruppamento, conquistata grazie alle due vittorie su due. Chiudere in bellezza è il pensiero delle giovani Titane di Piva, in azione domenica dalle 15:00. Chi è già sceso in campo in settimana è la formazione Under 15, battuta dalla S.P.A.L. nel recupero della 4° giornata. Di Faggioli (doppietta), Baroni, Sagliardini e Renesto le reti del 5-0 ferrarese. Le ragazze di Del Mastro torneranno in campo domenica per la 9° giornata. In questo caso l’impegno sarà a casalingo: a Faetano si presenterà il Rimini per una sfida che andrà in scena a partire dalle 10:30. La Folgore 1 invece nell’agenda delle Under 12, impegnate mercoledì prossimo per la sfida della 10° giornata, programmata a Falciano alle 17:00. Rinviata a mercoledì 3 aprile (ore 15:00) la gara della formazione Primavera in casa dell’Arezzo.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Di nuovo tutte in campo le formazioni nazionali, ad iniziare dalla Primavera che a Dogana, sabato alle 15:30, riceve il Sestri Levante. L’Arzignano Valchiampo è invece il comun denominatori di Under 15, Under 17 e Under 16. Le prime due sfidano i pari età vicentini nel pomeriggio di domenica. Alle 15:00 a Dogana i ragazzi di Bonesso, alle 15:30 a Montecchio quelli di Magnani. Gli Under 16 saranno invece impegnati in Veneto: nel loro caso la gara inizierà alle 15:00 di domenica.

Campionati regionali e provinciali

La settimana degli Esordienti si è aperta lunedì con la sfida della squadra “B” in casa del Rivazzurra e si è conclusa ieri con l’impegno della squadra “A” contro la Dea Rimini a Montegiardino. Nel primo caso il risultato aggregato è stato di 2-2, frutto del 2-2 della prima frazione (con rete di Console e autorete avversaria) seguito da un 1-0, uno 0-0 e un 2-0. La Dea si è invece aggiudicata la sfida di venerdì per 3-1. Pignatello ha dato la vittoria alla San Marino Academy nella prima frazione di gioco; poi però sono arrivati tre successi ospiti, tutti per 1-0. Gli Under 19 Provinciali ricevono domani la Sanges (ore 15:00) a Montecchio, mentre gli Under 15 di Baschetti sono attesi da un doppio impegno ravvicinato: oggi contro il Città di Cattolica per il “rematch” della 22° giornata (il risultato di allora è stato invalidato per un errore tecnico dell’arbitro) e domenica in casa dell’Academy Riccione, con fischio d’inizio programmato alle 10:30. Gli Under 15 di Valentini faranno invece gli onori di casa, sabato a Domagnano, nei confronti della Polisportiva Garden, attesa alle 15:30. Il Misano invece nella domenica degli Under 14 Provinciali, di scena a Fiorentino alle 10:30 di domenica. Quanto alle due formazioni “Pro”, gli Under 14 si preparano a concludere il cammino di campionato facendo visita al Rimini (domenica alle 11:00), mentre gli Under 13 riceveranno sabato il Bologna; palla al centro alle 16:00.

SETTORE FUTSAL

Dopo gli Under 19, anche gli Under 21 del futsal completeranno il percorso in campionato. Nel loro caso la sfida di capolinea è la trasferta di domenica sul campo del Calcio a Cinque Forlì, che attende i ragazzi di Selva alle 11:00.