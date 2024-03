🔊 Ascolta l'audio

FC YOUNG SANTARCANGELO-DELFINI RIMINI 1-1

FC YOUNG SANTARCANGELO: Klajdi, Depaoli, Rocchi, Zaghini, Brizzolara (70° Bianchi), Azzurro (50° Zangoli), Fuchi, Nucci (60° Chiussi), Gavelli (48° Grossi), Sorrentino, Drudi (46° Vivo). A disp.: Gregori, Canarecci, Cipelletti, Comuniello. All. Bianchi.

DELFINI RIMINI: Berardi, Federico (80° R.Paganelli), Muccini, Pecorella, Pruccoli, Zamponi, Guidi, Della Marchina, Righini (76° Morolli), Piva (60° F.Paganelli). A disp.: Rossi, Pasolini, Drudi, Tebaldi, R.Paganelli, Gjoni, Gianfrini. All. Socci.

Arbitro: Casadio sez. Ravenna.

Marcatore: Fuchi (S) all’81°, Morolli (D) al 94°.

Ammoniti: Azzurro (S), Del Monaco (D), Nucci (S), Brizzolara (S), Righini (D).

LA CRONACA

Lo Young Santarcangelo viene beffato in extremis tra le mura amiche dal Delfini Rimini nella 23^ giornata del girone H di Prima Categoria: al “Mazzola” finisce 1-1. La prima conclusione è dei gialloblu di Sorrentino dopo nemmeno un minuto, destro che termina altissimo. Al 7° penetrazione ospite con Zamponi, il suo pallone insidioso in mezzo viene respinto in corner. Dalla bandierina, sfortunato Della Marchina: il suo colpo di testa coglie la traversa. Al 12° si vede lo Young con il tiro di Azzurro che finisce largo. Al 21° ci prova Righini su punizione per il Delfini ma la palla esce a lato. Al 26° ancora gli ospiti, ma il colpo di testa di Zamponi è debole e Klajdi raccoglie senza affanni. Al 29° destro secco di Della Marchina e il portiere di casa deve chiudere in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner ancora Zamponi ci prova al volo, palla alta. Al 39° si vede lo Young Santarcangelo con l’insidiosa conclusione di Fuchi e Berardi deve intervenire in due tempi. Un minuto dopo ancora il numero sette su punizione e ancora Berardi che interviene. Il duello tra i due prosegue al 43° quando Fuchi sguscia e calcia di destro ma centralmente. Al decimo della ripresa Sorrentino prima mette un pallone in area senza che nessun compagno raccolga l’invito, e nell’azione successiva calcia un gran destro che si stampa sulla traversa. Al 17° ancora Young, sinistro di Brizzolara, para senza affanni Berardi. Al 23° cross da sinistra di Rocchi per lo Young, il pallone balla in area senza che nessun compagno riesca a concludere. Al 30° Santarcangelo pericolosissimo nell’area piccola con Berardi che respinge una conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, e ancora Berardi al 33° deve intervenire per sventare un cross di Zangoli. Ma al 36° gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati: ancora un cross di Rocchi, Fuchi interviene di testa e infila Berardi per l’1-0. Al 40° ancora i gialloblu con la fuga di Depaoli sulla sinistra che si allunga un po’ il pallone e il suo suggerimento non trova compagni. Al 90° Fuchi ci prova ancora su punizione ma Berardi blocca. Ma la beffa per i padroni di casa arriva in pieno recupero: su un calcio di punizione il pallone deviato spiove in area e Morolli di testa coglie l’1-1. Per lo Young Santarcangelo è il primo stop dopo cinque vittorie consecutive, il Delfini Rimini centra invece il quinto risultato utile di fila.