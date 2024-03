🔊 Ascolta l'audio

Chieti – United Riccione 2-0

IL TABELLINO

CHIETI (433):

Antignani; Tortora, Vesi, Conson, Cucciniello; Gaye, Castellano, Forgione (28′ st Mazzei); Di Sabatino (37’st Gatto), Fall (45’st Mancini), Mercuri (28’st Sueva). A disp.: Serra, Canale, Bartoli, Esposito, Paletta. All.: Luiso.

UNITED RICCIONE (343):

Rossi; Martinelli (14’st Pellacani), Syku, Ndoj (41’st Chiesa); Moray, Matteucci, Caponi, Diodato; Tonelli, Maio, Ferrara (14’st Sylla)

A disp.: Bulgarelli, Mesisca, Carpentieri, Grancara, Tirincanti, Di Criscio. All.: Utro.

Arbitro: Spina di Barletta.

Ammoniti: Conson, Diodato.

Marcatore: 18′ Gaye, 33′ Fall.

CRONACA

Rispetto all’esordio sulla panchina dello United Riccione il tecnico palermitano Utro ne cambia 3. Tornano Syku, Martinelli e Maio, non cambia il modulo. L’approccio biancazzurro sembra positivo, pur senza creare particolari pericoli i biancazzurri tengono bene il campo. Al 19′ arriva però la rete dello svantaggio con una errata copertura difensiva che porta Guye a colpire tutto solo sulla linea di porta dopo che Rossi era stato scavalcato da un pallonetto dal fondo. 1-0. Lo United non riesce a pungere e poco dopo la mezzora arriva anche il raddoppio dei padroni di casa che con Fall, per vie centrali, perforano la difesa e battono Rossi.

Nella ripresa lo United Riccione sembra avere un piglio migliore e con Maio prima (girata dal limite) e Ferrara poi (incursione per vie centrali) tenta di accorciare le distanze. Al 21′ palla velenosa in mezzo all’area avversaria ma nè Maio, nè Pellacani riesco a trovare la deviazione vincente. Dalla distanza ci prova anche Matteucci al 32′ della ripresa, palla fuori di poco, molto alta sopra la traversa invece la punizion dal limite di Caponi al 41′. Nonostante un secondo tempo giocato sempre nella metà campo avversaria lo United Riccione non trova la via del gol e il risultato della partita resta quello maturato nel primo tempo.