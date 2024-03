A Corpolò il comune mette a disposizione ambulatorio per medico di base

🔊 Ascolta l'audio

Nell’ambito dell’acquisto da parte dell’amministrazione comunale di Rimini di alcuni locali in Piazza Dei Bizzocchi a Corpolò, dove saranno collocati gli uffici anagrafici della polizia locale, è stato predisposto anche uno spazio da destinare ad ambulatorio, il cui completamento dei lavori è previsto per l’inizio dell’estate.

Situato strategicamente all’angolo tra via Zaccagnini e via caduti del Soccorso Aereo, lo spazio è stato pensato per favorire la presenza di un medico di base in un’area attualmente scoperta, al fine di dotarla di un presidio di assistenza sanitaria di base. Un progetto che si inserisce nel quadro del più ampio percorso di decentramento dei servizi e del potenziamento si un servizio sanitario di prossimità.

“Quello che abbiamo di fronte è un intervento fortemente atteso dalla comunità locale, a partire dalle persone più vulnerabili che hanno più problemi a muoversi e che necessitano di assistenza medica vicina a casa – è il commento dell’assessore alle politiche per la salute, Kristian Gianfreda -. Con questo presidio, aggiungiamo un ulteriore tassello all’ operazione di graduale diffusione e maggiore accessibilità dei servizi, che vede nella zona di Corpolò un contesto ‘pionieristico’ grazie anche alla presenza del centro anziani e all’apertura entro l’anno (insieme a Miramare) di uno ‘snodo territoriale’, una struttura fisica all’interno della quale convoglieranno professionisti del mondo sanitario e sociale allo scopo di rafforzare le attività sociosanitarie a domicilio”.