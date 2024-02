'Tutto il mondo di Happy Days' in un libro. La presentazione alle Befame

🔊 Ascolta l'audio

Prende il via sabato 17 febbraio 2024 alle 16.00 in piazza Zara un nuova iniziativa promossa dalle Befane Shopping Centre di Rimini: una rassegna dedicata a libri e autori, con cadenza mensile, che alternerà titoli ‘per i più grandi’ a proposte dedicate invece ai bambini.

Protagonista del primo appuntamento sarà Emilio Targia, giornalista e scrittore, autore assieme a Giuseppe Ganelli del libro edito da Minerva intitolato ‘La nostra storia – Tutto il mondo di Happy Days‘, dedicato all’indimenticabile telefilm e uscito in occasione dei 50 anni della messa in onda del primo episodio (datata 15 gennaio 1974). E finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv Happy Days, i suoi creatori e i protagonisti delle puntate. Un testo che ha da subito riscontrato il favore del pubblico e che sta scalando le classifiche di genere e che è già andato in ristampa. La prefazione porta la firma di Henry Winkler, il mitico Fonzie, mentre la postfazione quella di Max Pezzali. A condurre l’intervista con l’autore e il dialogo con il pubblico sarà Debora Grossi, scrittrice e titolare del Rifugio dei Libri, la prima free library di Riccione.

L’evento sarà introdotto da un’esibizione di danza anni ’50 coreografata da Elena Ronchetti ed eseguita dai ballerini professionisti Andrea Franchi e Martina Selva.

IL LIBRO

Il libro nasce dalla passione di Giuseppe Ganelli, fondatore di Happy Days Internation Fans Club e di Emilio Targia, giornalista e scrittore. Questo è il primo libro al mondo dedicato alla serie tv e raccoglie al suo interno interviste esclusive agli attori, curiosità ed episodi inediti.

Il libro racchiude infatti l’universo di Happy Days: la storia, le storie, gli attori, gli autori, la produzione, i set, il dietro le quinte, il pubblico, le curiosità, i numeri, i premi, il doppiaggio, le frasi celebri, le musiche, i motori e le interviste esclusive ai protagonisti della serie. La serie viene raccontata fin dalla sua gestazione, approfondendone il cammino attraverso gli anni. Si riscoprono poi le fasi della scrittura e delle registrazioni delle puntate, le scelte della produzione, il gradimento del pubblico, le esigenze delle reti televisive nel corso degli anni.

Il tutto arricchito da un album fotografico che scandisce i diversi momenti degli attori sul set e a riflettori spenti, con le preziose immagini dei copioni, dei dischi e dei tanti memorabilia tratti dalla collezione più grande al mondo. Non manca un capitolo dedicato a Robin Williams, che esordì proprio sul set di Happy Days. Nel libro anche l’elenco completo delle 255 puntate con trame e interpreti. E un capitolo nel quale personaggi del mondo della cultura, della musica e dello spettacolo raccontano il proprio rapporto con Happy Days. Tra gli altri: Fabio Fazio, Ale&Franz, Simona Ventura, Enzo Iacchetti, Luca Bizzarri, Fausto Brizzi e molti altri.

GLI AUTORI

GIUSEPPE GANELLI, medico radiologo di Codogno, fin da bambino grande appassionato del telefilm Happy Days, ha poi fondato l’Happy Days International Fans Club. Ha partecipato nel 2005 alla Reunion per i 30 anni della serie tv e, nel 2008, a Milwaukee, ha preso la parola a nome dei fans di tutto il mondo alla cerimonia d’inaugurazione della statua di bronzo dedicata a Fonzie. Grande collezionista di oggetti di scena, pubblicazioni e memorabilia a tema Happy Days, dal 2018 è nel Guinness World Records come maggiore collezionista al mondo. Nel 2022 la città di Codogno ha ospitato una mostra sulla serie tv allestita con la sua collezione privata, che costituirà l’ossatura centrale di una nuova mostra su Happy Days in fase di allestimento.

EMILIO TARGIA, giornalista e scrittore, sangue romano e parmigiano, è attualmente caporedattore a Radio Radicale, dove conduce da 26 anni il magazine domenicale Media e dintorni sulle nuove tecnologie. Da molti anni ospita, nella rubrica Due Microfoni, scrittori e artisti. Ha scritto di sport, musica, costume e politica per quotidiani, riviste e per il portale di Fastweb. Dal 1990 al 1992 è stato coordinatore della redazione di “Satnews” del canale RaiSat, diretto da Massimo Fichera. Ha fatto parte della direzione artistica del festival Collisioni di Barolo dal 2009 al 2015, collabora col Festival della Tv di Dogliani dal 2018, è membro della direzione artistica del Festival della Parola di Chiavari. Tra i suoi libri, Tutti pazzi per Rita – Le mille vite di Rita Pavone (Rizzoli, 2015), Quella notte all’Heysel (Sperling&Kupfer, 2015-2022), Il miglior mondiale della nostra vita (Reality Book, 2022). Collabora con “Spettakolo.it” e con “Il Messaggero”.