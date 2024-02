Tre Penne ok: Badalassi e Pieri decidono la sfida con il Faetano

🔊 Ascolta l'audio

19’ giornata Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024 | Faetano-Tre Penne 1-3

IL TABELLINO

FAETANO: Manzaroli; Casadei, Acquarelli, Senja (35’st Fusco), Palumbo (12’st Sperandio), Terenzi; Lisi, Gueye, Bertuccini; Brisigotti, Dulcetti (17’st Giardi). A disposizione: Casalboni, Bouguila, Tonti, Ndao, Rossi. Allenatore: Girolomoni.

TRE PENNE: V.Migani; Nigretti, Lombardi, Rosini, Poggi (1’st Pieri); Scarponi, Righini, Battistini; Cecchetti (36’st Cotumaccio), Badalassi (41’st Magrotti), Giovagnoli (19’st Zeka). A disposizione: Dalla Libera, Barretta, Zafferani. Allenatore: Ceci.

Arbitro: Beltrano

Assistenti: Battista – Villa

Marcatori: 9’st 3 21’st Badalassi, 29’st Brisigotti, 49’st Pieri

Ammoniti: 6’pt Gueye (F), 11’pt Acquarelli (F), 16’st Giovagnoli (TP), 18’st Scarponi (TP), 44’st Righini (TP)

CRONACA E COMMENTO

La partita tra Tre Penne e Faetano ad Acquaviva inizia con un quarto d’ora di ritardo a causa di un problema all’assistente Sapigni, che viene sostituto dal quarto uomo Villa. Primo squillo di tromba del Tre Penne dopo 8’, Nigretti intercetta il pallone e si fa tutta la fascia, scambia con Cecchetti che gli restituisce il pallone e Nigretti serve Battistini, tiro che finisce sull’esterno della rete. Al 17’ cross di Giovagnoli per Badalassi che ci crede e stacca di testa, Manzaroli la toglie dall’incrocio e manda in angolo. L’asse Giovagnoli-Badalassi si ripropone qualche minuto dopo, Badalassi è solo davanti a Manzaroli e apre troppo il piattone mandando sull’esterno della rete. Dopo un primo tempo bloccato il Tre Penne trova il gol del vantaggio nella ripresa dopo 9’, Cecchetti ruba il pallone a un avversario, entra in area e trova Badalassi che manda sotto la traversa e batte Manzaroli. Sulla punizione di Sperandio arriva il colpo di testa di Senja che finisce di poco a lato. Al 21’ Pieri lancia in campo aperto Badalassi, che questa volta supera Manzaroli e a porta sguarnita segna la doppietta personale. Brisigotti si divora il gol che avrebbe potuto accorciare le distanze al 27’: palla persa da Lombardi, Giardi serve Brisigotti che calcia tra le braccia di Migani da due passi. Questa volta Brisigotti al 29’ la riapre: Battistini perde palla da calcio d’angolo, i gialloneri ripartono e Brisigotti conclude a rete. Il Tre Penne si riaffaccia al 32’: Pieri serve Badalassi, che va sul mancino e trova il muro di Manzaroli. Il Tre Penne trova anche il terzo gol in pieno recupero con Pieri, che in aera scippa il pallone a Casadei e batte Manzaroli.