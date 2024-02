Selfie mentre il treno arriva? Tanti video fake. La Polfer parla a scuola dei rischi in stazione

🔊 Ascolta l'audio

Sono circa 300 gli studenti del liceo scientifico Serpieri di Rimini che partecipano al progetto “Train …to be Cool”, proposto a livello nazionale dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il MIUR e L’Università “La Sapienza” di Roma a portato avanti dagli agenti della Polfer. Nei giorni scorsi, gli operatori hanno incontrato i ragazzi per parlare di sicurezza in generale ed in particolare nella stazione ferroviaria, analizzando. grazie anche a video e filmati, le condotte che mettono più a rischio l’incolumità personale. Sono stati raccontati fatti di cronaca accaduti in alcune città italiane che hanno avuto come protagonisti i giovani, rimasti vittime di incidenti ferroviari derivati dall’inosservanza di semplici, ma spesso disattese, norme comportamentali. E’ stato affrontato il

pericolosissimo fenomeno del “selfie” con il treno in arrivo, spesso esibiti da video reperibili in rete che mostrano performance che sono palesemente false e che possono ingenerare pericolosi fenomeni di emulazione.

un progetto portato avanti anche grazie alla collaborazione del Prof.re Gianfranco Bonvicini referente per la legalità, alla sensibilità della dirigente scolastica Francesca Tornatore e al coinvolgimento delle insegnanti e dei ragazzi. Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi mesi.