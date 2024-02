Sant'Angelo-Sammaurese 1-0

🔊 Ascolta l'audio

SANT’ANGELO-SAMMAURESE 2-1

SANT’ANGELO: Maglieri, Confalonieri, Diop, Ortolan, Bernini, De Angelis, Grandinetti, Gomez, Lanzi, Gobbi, Mariani. A disp: Nucci, Pecorini, Malanga, Ndianfeo, Mecca, Eguelfi, Iaquinta,Renda, Montalbano. All. Scarpa.

SAMMAURESE: Ravaioli, Scanagatta, Bolognesi, Scalini, Morri, Sedioli, Montesi, Tamai, Pacchioni, Campagna, Lombardi. A disp: Porcellini, Casadei, Capichionni, Nisi, Gasperoni, Gudi, Frosio, Maltoni, Misuraca All. Taccola.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 6′ Campagna (SAM), 86′ Mecca (SAN), 93′ Renda (SAN).

CRONACA E COMMENTO

Finale amaro per la Sammaurese che cede al Sant’Angelo. Giallorossi avanti all’inizio poi nel recupero la beffa. Al 6′ passano gli ospiti. Pallone a Campagna che in area di rigore fredda il portiere lombardo. Tamai al 28′ tira da distanza ravvicinata, un difensore devia, ma Maglieri con un colpo di reni evita il gol. Al 39′ gol annullato a Lombardi per fuorigioco. In avvio di ripresa bella parata di Ravaioli sul tiro di piatto di Lanzi. Ancora il nove avversario si rende pericoloso, ma la difesa giallorossa riesce a contenere in qualche modo. La Sammaurese prova ad abbassare il ritmo, ma nel finale Mecca di testa anticipa Ravaioli e pareggia. Al 3′ di recupero Renda raccoglie una respinta corta e batte Ravaioli.