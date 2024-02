🔊 Ascolta l'audio

SAMMAURESE-PRATO 1-3

IL TABELLINO

SAMMAURESE: Ravaioli, Scanagatta, Bolognesi, Scalini, Canalicchio, Sedioli, Gasperoni, Nisi, Montesi, Campagna, Misuraca A disp: Porcellini, Casadei, Guidi, Tamai, Maltoni, Pacchioni, Capicchioni, Lombardi, Morri. All. Taccola.

PRATO: Ricco, Angeli, Bonetti, Moreo, Monticone, Limberti, Gemignani, Trovade, Bigonzini, Savek, Laverone. A disp: Fogli, Ceccherini, Gargiulo, Santarpia, D’Agostino, Preci, Gori, Stickler, Diana. All. Ridolfi.

Marcatori: 22′ Moreo (P), 71′ Bonetti (P), 83′ rig Pacchioni (S), 92′ Gori (P).

Ammoniti: Canalicchio, Gemignani, Nisi, Sadek, Ricco.

LA CRONACA

KO casalingo per la Sammaurese, sconfitta 1-3 da un cinico Prato davanti al pubblico amico. Fin dall’inizio premono con decisione gli ospiti, che al 22′ passano con Moreo, a segno di testa su una punizione defilata di Bigonzini. I giallorossi non ci stanno, però le occasioni più ghiotte (un’inzuccata di Misuraca su assist di Gasperoni e Montesi che per poco non approfitta di un errato disimpegno del portiere) non vengono concretizzate. In avvio di ripresa il Prato prova a chiudere la sfida, tuttavia la truppa di Taccola resiste. La Sammaurese cerca di aumentare i giri del motore, ma la compagine di Ridolfi è abile ad addormentare la sfida e, tramite il tap in al volo di Bonetti (su respinta di Ravaioli successiva al tiro di Gori) al 71′, chiudere la contesa. Arriva un po’ tardi il rigore di Pacchioni, che accorcia dagli undici metri spiazzando il portiere. Il Prato infatti tiene botta nei minuti che restano (miracolo di Ricco su Pacchioni all’87°) e, suggellato il successo con il tris di Gori in ripartenza nel recupero, porta in Toscana l’intero bottino.