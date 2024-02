Rimini-Pontedera 3-1: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-PONTEDERA 3-1

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 9 Morra (37′ st 44 34 Ubaldi), 23 Megelaitis, 28 Sala (27′ st 70 Leoncini), 31 Malagrida, 33 Langella, 73 Lamesta (37′ st 44 Iacoponi), 80 Garetto (27′ st 8 Delcarro), 84 Tofanari, 98 Lepri (20′ st 3 Quacquarelli). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 6 Gorelli, 19 Semeraro, 67 Rosini. All. Troise.

PONTEDERA: 30 Vivoli, 3 Angori (22′ st 15 Peli), 4 Calvani, 10 Benedetti, 11 Ianesi, 14 Lombardi (23′ st 20 Delpupo), 16 Ignacchiti, 18 Guidi (34′ st 23 Cerreti), 19 Espeche, 21 Perretta, 99 Ganz (23′ st 26 Selleri). A disp.: 1 Lewis, 40 Busi, 2 Gagliardi, 5 Martinelli, 6 Pretato, 7 Ambrosini, 8 Marrone, 27 Provenzano, 29 Salvadori. All. Canzi.

ARBITRO: Marco Peletti di Crema.

ASSISTENTI: Alessandro Cassano di Saronno ed Andrea Rizzello di Casarano.

4° UFFICIALE: Paolo Grieco di Ascoli Piceno.

RETI: 10′ pt Ianesi, 4′ st e 15′ st (rig.) Morra, 33′ st Lamesta.

AMMONITI: Guidi.

NOTE. Corner: 9-7. Spettatori: 2.786, di cui 2.199 abbonati, per un incasso di 13.099,32 euro.

CRONACA

Ritrovati i tre punti a Recanati, il Rimini ospita il Pontedera, che all’andata, nel giorno del debutto in panchina di Troise, rifilo un sonoro 4-0 ai biancorossi. In classifica le due squadre sono separate da sette punti: 39 per i toscani, 32 per i romagnoli. In casa biancorossa assenti Marchesi, Cernigoi, Capanni, Oddi e Gigli.

PRIMO TEMPO

Dopo 30″ Morra finisce a terra in area e chiede il rigore, l’arbitro, molto vicino all’azione, lascia proseguire.

7′ primao corner della partita, è per i toscani, Ganz da pochi passi non riesce ad impattare di testa come avrebbe voluto.

10′ Pontedera in vantaggio: Ianesi riceve in area, salta Megelaitis e Langella e calcia sotto l’incrocio. 0-1.

15′ il tiro di Tofanari è lontano dal bersaglio.

19′ primo corner per i biancorossi: batte Megelaitis, Lepri svetta a centro area, pallone oltre la traversa.

23′ cross al bacio di Malagrida per il colpo di testa di Garetto, Vivoli è costretto agli straordinari.

25′ Garetto in area viene fermato al limite, l’arbitro lascia proseguire.

32′ Perretta da destra serve Ganz, che calcia dal limite dell’area, alzando la mira.

39′ traversone basso di Lepri, né Morra né Lamesta riescono ad arrivare in tempo per la deviazione vincente.

42′ Morra manda in porta Garetto, che spara addosso a Vivoli in uscita.

Un minuto di recupero.

47′ punizione per il Rimini dal limite dell’area: batte Sala, sfera alta.

Si va all’intervallo con il Pontedera avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

3′ terzo corner per gli ospiti: il colpo di testa di Guidi è troppo debole per creare grattacapit a Colombi.

4′ idea di Lamesta per Morra, che controlla di destro e sempre di destro batte Vivoli. 1-1 e 13° gol in campionato del bomber biancorosso.

9′ Lamesta calcia senza pensarci troppo da fuori area, Vigoli si salva in angolo.

14′ il cross di Malagrida è intercettato di mano da Angori, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.

Dagli 11 metri Morra trasforma, spiazzando Vivoli. Rimini 2-Pontedera 1 al 15′.

33′ pallone in verticale di Tofanari per Lamesta, che controlla di destro e di sinistro supera Vivoli. 3-1.

Finisce 3-1 per il Rimini, che infila il secondo hurrà di fila e sale a quota 35 in classifica. Il Pontedera resta a 39.

