Recanatese-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RECANATESE-RIMINI (calcio d’inizio alle ore 18:30 allo stadio “Nicola Tubaldi” di Recanati)

IL TABELLINO

RECANATESE:

RIMINI:

ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara.

ASSISTENTI: Ilario Montanelli di Lecco e Giovanni Celestino di Reggio Calabria.

4° UFFICIALE: Alessio Amadei di Terni.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 27a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini a caccia di riscatto, dopo il derby perso con il Cesena venerdì sera, sul campo di una Recanatese in crisi, che ha perso le ultime quattro gare e non vince dal 12 novembre. I marchigiani sono terzultimi in classifica 24 punti, i romagnoli sono a quota 29. Mister Troise deve fare ancora a meno di Marchesi, Cernigoi, Capanni e Oddi.

La partita.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.