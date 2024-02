PromoPharma sconfitta al tie-break a San Mauro Pascoli. Vittoria della Titan Services con Forlì

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile: Sab Group Rubicone-PromoPharma 3 a 2 (21/25 19/25 25/12 25/13 15/11)

Arbitri: Eleonora Nassiz (1° arbitro) e Alessandro Scarpinello (2°).

Partita piuttosto enigmatica quella giocata sabato 24 sul campo della Sab Group Rubicone da parte della PromoPharma. I sammarinesi, in vantaggio di due set, hanno ceduto di schianto nel terzo e nel quarto parziale per poi tornare a galla nel tie-break, pur perdendolo. Di buono c’è che si porta a casa un punto dopo l’ennesimo quinto set giocato in stagione. Siamo alla 16sima di campionato e i titani hanno giocato per ben sette volte il tie-break, perdendolo cinque volte e vincendolo due.

“I primi due set li abbiamo giocati veramente bene – analizza a fine match coach Marco Ricci. – La nostra carica agonistica e tecnica era perfetta. Dal terzo set in poi, abbiamo smarrito tutta la nostra grinta e abbiamo giocato ai 50 all’ora. Chiaramente i nostri avversari ne hanno approfittato e hanno preso l’inerzia del match. Sinceramente, non riesco a spiegarmi il perché di questo black-out incredibile. Al tie-break è andata un po’ meglio: ce la siamo giocata fino all’11/10 quando abbiamo subito un break e non siamo più riusciti a riprendere in mano la partita. Peccato, abbiamo letteralmente lasciato sul parquet due punti”.

Tabellino Sab Group: Gheradi 5, Aldini 1, Procelli 16, Ricci Maccarini 25, Marini 4, A. Nori 8, Carlini (L1), Bertacca 6, Bellomo 11, Occhipinti 1, Alcantarini. N.E. F. Nori, Farina, Brasina (L2). Ace 8. Battute errore 11. Muri punto 17. All. Roberto De Marco.

Tabellino PromoPharma: Rondelli 2, Kiva 11, Carigi 3, Marcovecchio 15, Benvenuti 16, Bernardi 12, Rizzi (L1) 1, Paganelli 2, Ricci, Muccioli, Frascio, Volpinari. N.E. Bacciocchi (L2). Ace 6. Battute errore 16. Muri punto 12. All. Marco Ricci.

Classifica: Begin Volley Collemarino 37, Sabini Castelferretti 37, La Nef Osimo 32, 4 Torri Ferrara 31, Paoloni Macerata 23, Loreto 21, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 18, Potenza Picena 16, Novavetro San Severino Marche 15, PromoPharma 15, Pietro Pezzi Ravenna 14, Querzoli Forlì 13, Lube Civitanova 13.

Prossimo turno. PromoPharma – Querzoli Forlì. Sabato 2 marzo, ore 18, a Serravalle.

—

Serie D Femminile: Titan Services-Sport Village Forlì 3 a 0 (17, 21, 21)

La partita di sabato contro Forlì era il classico incontro casalingo da vincere senza meno e la Titan Services non ha fallito l’obiettivo battendo le mercuriali con un netto 3 a 0 e muovendo la classifica dopo qualche turno negativo (più per i risultati che per il gioco espresso).

“Nel primo set abbiamo iniziato bene ma Forlì è riuscita ad andare sul 6/2. È stato l’unico momento di difficoltà della partita perché poi abbiamo ripreso le nostre avversarie e le abbiamo sempre tenute sotto per tutto il resto del match – spiega a fine partita Stefano Sarti, coach delle sammarinesi -. Era una partita difficile perché le ragazze sapevano di dover fare punti e qualche errore a causa della tensione lo hanno commesso ma sono state brave a seguire le indicazioni e a costruire il loro gioco”.

Tabellino Titan Services: Ricci 16, Balducci 12, Tura 10, Muccioli 4, Menicucci 6, Casadei 4, Rossi 1, Ghinelli, Cesarini, Pasolini (L1), Pedrelli. N.E. Renzi, Zanotti, Grossi (L2). All. Stefano Sarti.

Classifica: Flamigni San Martino in Strada 43, Figurella Rimini 39, Fulgur Bagnacavallo 37, Ke Car Volley Rimini 31, Alfonsine 20, Unica Volley Riccione 20, Mosaico Ravenna 19, Titan Services 18, Idea Volley Santarcangelo 14, Longiano 13, Junior Coriano 9, Sport Village Forlì 7.

Prossimo turno: Flamigni – Titan Services. Venerdi 1 marzo, ore 20, a San Martino in Strada.

