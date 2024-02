La Ren-Auto batte la capolista Puianello Basket (59-58)

🔊 Ascolta l'audio

REN-AUTO-PUIANELLO BASKET 59-58 (14-16; 15-18; 16-10; 14-14), giocata sabato 17/2

IL TABELLINO

REN-AUTO: Tiraferri, Novelli 8, Mongiusti, Capucci 7, Pratelli, Duca E. 11, Pignieri 15, Duca N. 9, Fera 7, Benicchi, Borsetti, Monaldini 2. All. Maghelli.

PUIANELLO: Oppo 3, Valdo, Olajide 21, Manzini 11, Corradini, Dettori 15, Dzinic 2, Raiola 5, Cherubini, Graffagnino, Castagnetti. All. Giroldi.

Arbitri: Neri e Rusticali.

CRONACA E COMMENTO

Per la quarta giornata della poule playoff alla Carim arriva la capolista Puianello, test probante per la Ren-Auto di coach Maghelli: le rosanero, forti di due successi in trasferta, vogliono tornare a vincere anche in casa, ma si trovano di fronte un’avversaria in fiducia, forte di un roster profondo e molto fisico. Coach Maghelli lancia un quintetto composto da Capucci, Mongiusti, Fera, Eleonora e Noemi Duca.

Dopo la palla a due Puianello parte subito forte: due triple, intervallate da un canestro di Capucci, 2-6. La Ren-Auto rimonta, pareggia e trova anche il vantaggio con Fera, 8-6. Gara in equilibrio, caratterizzata dai problemi di falli di delle lunghe di entrambe le squadre, che costringono i coach a mischiare le carte e a ruotare tantissimo le giocatrici a disposizione. Alla prima pausa Puianello è avanti di 2, 14-16.

Le ospiti nella seconda frazione danno più volte l’impressione di poter scappare, ma la Ren-Auto è sempre pronta a reagire e rimane in partita: Puianello tocca un massimo vantaggio di 9 punti, 23-32, che le rosanero sono bravissime a ridurre con un parziale di 6-0 concluso da una tripla di Pignieri. Due tiri liberi mandano Puianello all’intervallo lungo sul +5, 29-34.

Il terzo quarto è quello della svolta: una tripla di tabella di Fera alla scadere dei 24″ e un canestro di Eleonora Duca regalano alla Ren-Auto il pareggio, 34-34, e probabilmente anche l’inerzia, perché, se è vero che Puianello rimane avanti fino al 40-41, è altrettanto vero che le rosanero fanno un ulteriore scatto mentale, difendendo benissimo l’area e non andando in sofferenza in attacco contro la zona emiliana. Quando Capucci segna la tripla del 43-41 la Carim esplode. All’ultima pausa le rosanero chiudono avanti, 45-44.

Ad inizio quarto quarto le ospiti hanno un sussulto, ma il vantaggio sul 47-48 è l’ultimo della gara; pochi secondi dopo Fera segna l’appoggio del 49-48 con 8′ da giocare e da qui in poi la Ren-Auto non va più sotto.

Trascinata da Eleonora Duca l’Happy aumenta il margine e quando Novelli segna la tripla del +7, 59-52, a meno di 2″ dalla sirena, la partita sembra finita. Puianello però non ci sta, si riporta a contatto e ha anche il tiro per vincere: ancora una volta è la difesa a fare la voce grossa, perché le ospiti non trovano linee di passaggio e devono forzare una tripla. La palla batte sul ferro, sul rimbalzo si buttano in tante con le ultime energie rimaste ed è palla contesa con la freccia che premia la Ren-Auto: sulla rimessa Puianello prova a pressare, ma Pignieri scatta velocissima e riceve mentre suona la sirena. Finisce 59-58.

IL DOPOGARA

«È stata una partita intensissima – attacca coach Maghelli –, ma già da tempo le ragazze giocano con un’intensità al di sopra dell’immaginabile. All’inizio abbiamo fatto fatica a gestire le lunghe avversarie e questo ci ha portato ad avere problemi di falli, anche perché loro con due triple sui primi due attacchi hanno allargato la nostra difesa. Quando ci siamo rese conto che dovevamo aiutare duro dentro l’area la partita è cambiata e dal secondo quarto in poi abbiamo concesso davvero poco ad una squadra forte come Puianello. In attacco siamo state molto concentrate: abbiamo lavorato tanto e bene in allenamento sull’attacco alla zona e questo ci ha permesso di giocare con serenità e fiducia. Avremmo potuto gestire un po’ meglio il finale, abbiamo sbagliato anche qualche buon tiro, ma ne siamo comunque venute a capo. Tecnicamente e fisicamente siamo sempre state forti, quello che ci mancava era un po’ continuità mentale: abbiamo lavorato anche su questo aspetto e direi che si vede, perché stiamo giocando bene e con maggior solidità».

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 24 febbraio, alle ore 20.30, per il match con la Libertas Forlì.

Massimiliano Manduchi

Ufficio Stampa Rimini Happy Basket