La Pall. Titano superata in casa dal Basket Giovane Pesaro (70-88)

PALL. TITANO-BASKET GIOVANE PESARO 70-88

IL TABELLINO

TITANO: Borello, Pagliarani, Gamberini 19, Frigoli 8, Macina 4, Fusco 14, Felici 9, Pesaresi 8, Monticelli 6, Gasperoni 2. All.: Millina.

MBA: Barilari 2, Di Francesco 14, Aloi 6, Santinelli ne, Siepi 11, Sablich 20, Pagnini 10, Colotti 4, Gueye 12, Lorenzi 9. All.: Donati.

Parziali: 19-25, 34-41, 52-59, 70-88.

CRONACA E COMMENTO

Niente da fare per i Titans nel match interno col Basket Giovane Pesaro. Il risultato, 70-88, matura in un finale dove gli ospiti scappano via dopo l’ultimo tentativo di recupero e il -6 a sei minuti dalla sirena. Per i biancazzurri, che erano senza un elemento importante come Dini, il top scorer è stato Gamberini, autore di 19 punti. In doppia cifra anche Fusco con 14.

La partita. Inizio gara con alcuni possessi di polveri bagnate, poi a iscriversi per primo a referto è il lungo ospite Gueye, che sbaglia il libero aggiuntivo ma in ogni caso prima aveva segnato due punti (0-2). I Titans rispondono e c’è equilibrio, coi biancazzurri anche avanti sull’8-7 (2+1 di Pesaresi) e con Pesaro a replicare immediatamente, nel possesso successivo, con una delle 14 triple mandate a bersaglio. Dal 10-10 chi ha lo spunto migliore per chiudere il quarto è il Basket Giovane, che va al primo mini riposo avanti di 6 (19-25). Pallacanestro Titano che vuole il riaggancio, ma ospiti che restano avanti con costanza di un paio di possessi (27-32 al 14’). I titani sprecano qualche chance per accorciare ulteriormente e gli avversari riprendono a martellare inesorabilmente dalla lunga distanza, col punteggio che all’intervallo descrive in ogni caso una partita tutt’altro che conclusa (34-41) dopo che il Basket Giovane aveva toccato anche il +10.

Di ritorno dagli spogliatoi la forbice si amplia (38-55 al 24’, due triple di Aloi) e la gara sembra prendere la via delle Marche, ma una bella reazione biancazzurra con un ottimo Felici riporta tutto in gioco al 30’ (52-59). In dirittura d’arrivo c’è sempre Pesaro davanti, con l’alternanza di canestri che porta il punteggio sul 62-68 a 6’ dal gong. Poi il break decisivo, iniziato dal Basket Giovane con tripla su secondo possesso e recupero più contropiede. Poi ancora una tripla e in un minuto il divario torna ampio (62-76). I Titans non riescono a fermare gli avversari, che aggiungono altri cinque punti per un parziale complessivo di 0-13 (62-81 al 37’) che significa partita di fatto chiusa.

Titans di nuovo in campo mercoledì per l’infrasettimanale con Assisi.