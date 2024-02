La NTS Informatica Basket Rimini corsara nella tana dell'Olympic Basket Verona

🔊 Ascolta l'audio

Olympic Basket Verona-NTS Informatica Basket Rimini 42-45

IL TABELLINO

Olympic Basket Verona: Fynn 11, Marconcini 6, Farinati 11, Brunelli 3, Benati 4, Bianchi 7, Benedetti, Dal Pozzo, Arbetti, Rodegher. All. Imperio.

NTS Informatica Basket Rimini: Ladson 6, Obino 11, Rossi, Martinini 4, Loperfido 14, Acquarelli 6, Raik 4, Storoni, Di Pietro. All. Loperfido.

Arbitri: Di Tullio e Figus.

I parziali: 7-13, 19-21 (12-8), 27-33 (8-12), 42-45 (15-12).

CRONACA E COMMENTO

NTS Informatica Basket Rimini festeggia la seconda vittoria a nord del Po di questa stagione con una prestazione intensissima dove la volontà di portare a casa il referto rosa ha prevalso sopra ogni ostacolo, il primo dei quali scoprire, solo 24 ore prima, che avrebbe dovuto fare a meno di Dario Di Francesco, fermato dall’influenza, ma i riminesi, consapevoli della minore potenzialità offensiva, hanno messo in campo ogni mezzo per contenere l’efficacia balistica degli avversari e giocarsela con le proprie migliori caratteristiche: compattezza di squadra e coraggio da vendere.

Primo quarto: Rimini mette subito in atto la gabbia difensiva, e lo farà fino alla fine e risulterà determinante per contenere il pericoloso Robert B. Fynn e, sfruttando a dovere il contropiede ed un efficace controllo della gara, scava il primo significativo vantaggio di sei punti.

Secondo quarto: Verona accusa il colpo, ma non ci sta e reagisce forte impegnando la difesa riminese, che per contenere il ritorno veronese spende tanti falli e al 20′ Rimini si ritrova con Obino e Loperfido con quattro falli e il minimo vantaggio: 19-21.

Terzo quarto: con Obino e Loperfido costretti alla panchina la coperta è corta, ma NTS Informatica Basket Rimini non si perde d’animo, mette in campo carattere e determinazione e respinge l’Olympic riportando il vantaggio al 30′ al più rassicurante +6 dell’inizio, che risulterà determinante.

Quarto quarto: l’Olympic tenta il tutto per tutto per portare a casa una partita nella quale ha sempre inseguito, ma Rimini vede avvicinarsi il traguardo e questo basta per mantenere la necessaria compattezza di squadra e non lasciarsi sfuggire l’occasione. L’Olympic Verona si riavvicina, ma Rimini tiene e festeggia 42-45.

Dopo il successo a risonanza nazionale di “Seduti per un giorno” NTS Informatica Basket Rimini ritorna in prima pagina.

Prossimo turno: si ritorna alla palestra Carim domenica 3 marzo alle ore 15:00 contro Vicenza.

Ufficio Stampa Riviera Basket Rimini

Daniele Bacchi