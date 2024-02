La Dulca Santarcangelo sconfitta in casa dalla Pall. Molinella (77-79)

🔊 Ascolta l'audio

Dulca Santarcangelo-Pall. Molinella 77-79 (18-22, 38-43, 53-63)

IL TABELLINO

Dulca Santarcangelo: Bonfè ne, Mulazzani ne, Conti 30, Maracu 6, Benzi, Rossi 8, Rivali 11, Bedetti 17, Mari 3, Abba 2, Lombardi, Morri ne.

Pall. Molinella: Tognon 12, Guazzaloca 3, Massagrande ne, Leopizzi 8, Bianchi 9, Bozzoli, Seravalli 12, Carella 6, Trinca 13, Zaharia 4, Augusto 12.

CRONACA

La partita inizia con grande intensità, con entrambe le squadre che cercano di imporsi fin dal primo periodo. Molinella prende il controllo del punteggio, i padroni di casa rispondono. Dalla panca fa il suo ingresso in campo Simone Conti, che piazza 10 punti in 5 minuti. Alla fine del primo quarto sono gli ospiti in vantaggio.

Nel secondo quarto il copione non cambia. Molinella detta i ritmi. Santarcangelo si trova a inseguire. Il solito Conti cerca di tenere a galla i giallo blu aiutato da Rivali ma all’intervallo gli Angels sono ancora in svantaggio.

Nel terzo quarto Santarcangelo parte forte e ricuce le distanze. Molinella risponde subito con Trinca e rimanda i padroni di casa sotto nel punteggio di 10 lunghezze.

L’ultimo periodo è una vera e propria battaglia fino all’ultimo secondo. La Dulca dà il massimo per rientrare, portandosi più volte a due possessi, ma sbagliando le scelte chiave per riagganciare il match. I gialloblu hanno due liberi per agganciare gli ospiti, ma il primo è corto. Molinella a sua volta fa 1/2 e si porta in vantaggio di due lunghezze. L’ultimo arrembaggio di Bedetti (autore di 9 punti nel quarto) non va e al PalaSGR passa Molinella.