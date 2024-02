Judo Riccione: continua l'ascesa di Badiane e Longo

🔊 Ascolta l'audio

Il week end appena trascorso ha visto la sezione judo divisa su due fronti. Bruno Badiane ha affrontato il difficile Gran Premio di Vittorio Veneto con l’obiettivo di vincere almeno tre incontri per conquistare la cintura nera. Sofia Longo, sulla scia del podio europeo alla Coppa Europa di Follonica, ha cercato conferme alla tappa spagnola tenutasi a Fuengirola.

Il 18enne Bruno Badiane, seguito dal tecnico del Judo Imola, Vito Ponzi, si è classificato decimo su oltre 60 atleti in categoria. Ha superato brillantemente i primi tre incontri, prima di affrontare il campione europeo u21 Bright Maddaloni (fratello adottivo del campione olimpico PINO), in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, al quale ha ceduto solo per somma di ammonizioni. Negli incontri di recupero ha superato il primo turno e successivamente ha perso sempre per somma di ammonizioni con un atleta della nazionale svizzera dopo sei minuti di tempi supplementari.

La giovane Sofia Longo si affaccia di nuovo sul panorama europeo alla tappa di Coppa Europa di Fuengirola (Malaga-Spagna). La riccionese ha superato al primo turno la spagnola Fernandez Armstrong Ela, con un incontro bello e in crescita. In semifinale ha affrontato l’italiana Ciavurro (testa di serie nr. 4 e prima nella ranking italiana). Le due ragazze hanno disputato un bellissimo incontro che ha visto la romana primeggiare, lasciando alla Longo la speranza per la medaglia di bronzo. Al primo incontro di recupero Sofia ha battuto la francese Jaures conquistando l’accesso alla finalina per il bronzo contro un’altra francese, Da Costa, già vincitrice della scorsa gara di Follonica. Dopo circa un minuto e mezzo di lotta dove le atlete hanno dimostrato un buon judo, la più esperta francese ha marcato la differenza durante un passaggio di lotta a terra costringendo Sofia alla resa per una leva articolare.

Si registra la partecipazione al torneo di Vittorio Veneto dei fratelli Alessandro (U18) e Cecilia (U15) Nassuato, da poco entrati a far parte della famiglia del judo riccionese. I due ragazzi hanno affrontato una buona gara, seguiti dal padre Luca (tecnico). Alessandro ha perso al primo incontro senza essere recuperato in una categoria con oltre 40 iscritti, mentre Cecilia con due incontri vinti e due persi si è classificata 7a su 21.

“Il fine settimana è stato veramente fittissimo e pieno di soddisfazioni. Sono felice per Bruno perché oltre a conquistare la CINTURA NERA ha fatto una gara di livello alto come da tempo auspicavo. Sono sicuro che questo gli darà maggiore fiducia in se stesso in prospettiva degli imminenti campionati italiani Juniores. Sofia si conferma ai vertici europei accendendo alla sua seconda finale. Purtroppo siamo rimasti ai piedi del podio, ma i segnali positivi ci sono stati. Ho visto un’ottima gestione degli incontri e la sconfitta con la Ciavurro è stata legata ad un episodio. La spagnola, in effetti è stata più brava, ma Sofia ha gestito l’incontro cedendo solo per inesperienza. Infine, Alessandro e Cecilia stanno entrando judo di livello nazionale e anche per loro si sono visti segnali di crescita. In particolare, Cecilia nei prossimi mesi dovrà affrontare le qualificazioni ai campionati italiani u15 e il Trofeo Italia di Pescara” commenta il dt Maestro Giuseppe Longo.