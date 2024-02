Il Riccione travolge L'Aquila con una cinquina. Le parole di Anna Lorenzini

🔊 Ascolta l'audio

L’AQUILA-FEMMINILE RICCIONE 1-5

IL TABELLINO

L’AQUILA: 1 Italiano, 3 Di Leonardo, 4 Santirocco, 5 Pasciullo, 8 Masciulli, 9 Ciocca, 10 D’Ignazio, 11 Profumo, 16 (Di Domenico), 25 Giuliani (C), 26 Fiore. All. Rosone.

RICCIONE: 1 Boaglio, 3 Calli (25’ st 16 Lorenzini), 4 Neddar (35’ st 6 Saraniti), 5 Grillo, 10 Edoci, 11 Bauce (13’ st 9 Scarpelli), 22 Schipa, 25 Pederzani (10 st 15 Mari), 26 Tiberio, 29 Remondini, 30 Costantini (15’ st 7 Bonora). All. Genovesio.

Arbitro: Filippo Pazzerelli sez. di Macerata.

Assistenti: Federico Zugaro della sezione di L’Aquila; Matteo Siracusano della sezione di Sulmona.

Reti: 10° Pederzani (R), 15° Bauce (R), 20° Pederzani (R), 25° e 30° Scarpelli (R), 50° autorete Calli.

CRONACA E COMMENTO

La prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie C era prevista – per le riccionesi – in casa dell’Aquila. Le biancazzurre di mister Genovesio arrivano allo stadio Gran Sasso D’Italia alla ricerca dei tre punti, con l’avversario attualmente posizionato nella zona calda della classifica. Si conta l’assenza dell’acciaccata Piazza nel reparto difensivo riccionese, per questo la retroguardia a copertura di Boaglio è composta dai due perni Remondini-Grillo e dalle riconfermate fasce Tiberio-Calli. Nel mezzo del campo, a gestire il gioco palla, la vice capitana Neddar. Schipa si conferma il vertice alto, affiancata questa volta da Bauce fin dal primo minuto. Durante la prima frazione, Pederzani marca il primo goal del Riccione, a seguito Bauce raddoppia. Si arriva alla prima frazione con la doppietta conclusiva della n° 25 riccionese. Al rientro in spogliatoio, le ospiti tentano la rete con una punizione pericolosa sulla trequarti ospite ma Boaglio fa buona guardia. Così, dopo vari tentativi offensivi, le biancazzurre tornano a costruire e anche Schipa buca i pali di Italiano. Arriva poi l’autorete di Calli su ottima azione di Masciulli. A concludere l’emozionante trasferta, come su direttive del tecnico Genovesio, ci pensa Scarpelli. Si conferma il percorso di crescita del team biancazzurro, al 3° posto in classifica. Tirando le somme, la vittoria con L’Aquila centra il sedicesimo risultato utile consecutivo. Ora un weekend di sosta, ma subito dopo ci sarà l’impegno con il Villorba.

Di seguito le parole della classe 2006 Anna Lorenzini, classe 2006, che racconta il suo esordio a L’Aquila: “Ieri siamo riuscite ad interare subito in partita, il primo goal è arrivato dopo pochi minuti e abbiamo mantenuto il giusto atteggiamento e la concentrazione. Abbiamo voluto dimostrare quello che è il nostro percorso. Si è visto anche dopo il goal che abbiamo subìto, perché abbiamo tentato subito di segnare. Abbiamo creato sin dall’inizio, rimediando agli errori. Questa è la nostra mentalità. Non bisogna abbattersi mai, figuriamoci “fermarsi”. Entrare è stato emozionante, ha reso concreto e tangibile anche il mio impegno. Questa è la mia seconda stagione qui, in precedenza avevo iniziato dall’ Under17, passando poi in Prima Squadra dal girone di ritorno (stagione 22-23). Avevo già incamerato dei minuti, quest’anno quindi ho iniziato il percorso direttamente con “le grandi”. Contemporaneamente gioco con l’ Under19. Quest’esordio sono sicura mi spingerà nella crescita che mi serve e per maturare minuti utili di esperienza, e trovare meno tensione in caso di errori. Voglio migliorare sempre di più anche negli allenamenti per ricavarmi più spazio. Faccio, all’interno del settore giovanile, quanto studiato con mister Genovesio. So che ho davanti delle professioniste, atlete più esperte, e questo mi è di aiuto. Mi aspetto un girone di ritorno avventuroso, con l’ambizione di portare a termine il sogno dello scatto di categoria, senza abbandonare il percorso in Coppa. Ora abbiamo una settimana di sosta. Siamo stanche, ripeseremo. Però il Villorba resta vicino, saremo brave a preparare la partita nel dettaglio. Vogliamo i 3 punti? Ovvio, chi non li vuole? Da qui alla fine non saranno ammessi errori”.