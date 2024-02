Giocagin 2024, un'esplosione di musica e colori al Palasport Flaminio

🔊 Ascolta l'audio

Come ogni anno sul finir di febbraio, il Palasport Flaminio si è riempito per la kermesse targata Uisp Rimini dedicata al movimento in varie forme. Erano quasi duemila le persone che, tra partecipanti e atleti, nella serata di sabato 24 febbraio hanno affollato gli spalti del palazzetto per l’edizione numero 36 del Giocagin.

L’evento, dedicato allo sport e aperto ad atleti di tutte le età, dai piccolissimi a quelli imbiancati dal tempo, di tutte le etnie, di tutti credo, di tutte le abilità o disabilità, ha visto partecipare quasi 600 atleti della provincia che si sono esibiti davanti a un pubblico di circa 1.400 persone. Lo spettacolo ha coinvolto ventitré associazioni sportive, che hanno presentato altrettanti pezzi di danza classica, ginnastica ritmica, musical, pattinaggio, roller, freestyle.

All’interno della manifestazione si è svolto anche il 7° contest di Hip Hop Memorial Catia Semprini, quest’anno vinto dalla scuola MuscleGym che ha portato una coreografia ispirata alle danze tradizionali africane miscelate alle danze Hip Hop street intitolata Afro Rootscon. Anche questa edizione è stata aperta dalla Banda giovanile città di Rimini diretta dal maestro Andrea Brugnettini.

Come ogni anno, il ricavato della serata è destinato alla beneficenza: quest’anno l’incasso, al netto delle spese di gestione, sarà devoluto alle associazioni Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca Rimini Onlus e Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale Odv. Entrambe le associazioni sono impegnate con persone con disagi psichici.

“Ringrazio tutte le associazioni che hanno contribuito alla serata. Ringrazio il numeroso pubblico per la partecipazione appassionata e vera. Ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato e che, ricordiamolo, in questo periodo storico sono tra i ragazzi più fortunati del mondo. Non sprecate questa fortuna” ha dichiarato il vicepresidente della Uisp Rimini, Lino Celli.

Presente al Giocagin anche l’assessore Mattia Morolli, che ha portato i saluti dell’amministrazione Comunale “questo è un luogo in cui c’è comunità. C’è lo sport, un elemento di coesione importante, un elemento di crescita. Grazie a tutti per la bella iniziativa.”

Tra le associazioni che hanno partecipato esibendosi alla manifestazione: Banda giovanile città di Rimini, Movimento Centrale Danza e Teatro, ATR Acrobatic Team Riccione, Pattinaggio artistico Riccione, New Grafic Ballet, Scuola di danza e musical Anca Ardelean, MADD Rimini, MuscleGym S.R.L. S.S.D, Scuola di Balletto di Rimini, Rollerverucchio, Io Ballo Scuola di Danza, La Fenice Rimini, Rimini Dance Company, Asd B-you, Garden Sporting Center, Federazione Sammarinese Roller Sports, ASD Lions Academy, Roller Pattinaggio Freestyle Riccione, OFFicina delle ARTi.