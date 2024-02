F.C. Young Santarcangelo-Superga 63: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

F.C. YOUNG SANTARCANGELO-SUPERGA 63 0-0 PARZIALE

IL TABELLINO

F.C. YOUNG SANTARCANGELO: 1 Gregori, 2 Pracucci, 3 Rocchi, 4 Zaghini, 5 Grossi, 6 Brizzolara, 7 Chiussi, 8 Nucci, 9 Vivo, 10 Fuchi, 11 Drudi. A disp.: 12 Hysa, 13 Depaoli, 14 Arduini, 15 Canarecci, 16 Giannini, 17 Cipelletti, 18 Berlini, 19 Comuniello, 20 Amati. All. Bianchi.

SUPERGA 63: 1 Urbinati, 2 Galli, 3 Gessi, 4 Arduini, 5 Bolognini, 6 Esposito, 7 Ortolani, 8 R. Terenzi, 9 Fratesi, 10 Nobili, 11 Fraternali (44′ st 15 Ugoccioni). A disp.: 12 Balsamini, 13 Cermaria, 14 E. Terenzi, 16 Fabbri, 17 Bernardi, 18 Secchi, 19 Magi. All. Semprini.

ARBITRO: Sartoni di Lugo di Romagna.

RETI:

AMMONITI: R. Terenzi, Brizzolara, Zaghini, Bolognini.

NOTE. Corner: 3-1.

I RISULTATI DELLA 19a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE H E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA

Per la 19a giornata del campionato di Prima Categoria girone H allo stadio “Valentino Mazzola” si affrontano Young Santarcangelo e Superga 63. I gialloblu sono secondi in classifica con 35 punti e nell’ultimo turno sono stati corsari sul campo del Victoria, i biancogranata sono terzultimi con 16 punti e hanno perso le ultime otto partite giocate, l’ultima in casa con il Bagno di Romagna.

PRIMO TEMPO

Il primo tentativo è di Nucci, dopo otto minuti, conclusione ribattuta dalla difesa.

8′ Pracucci rincorre il pallone a destra e lo mette in mezzo, la volée di Drudi è fuori bersaglio.

12′ apertura di Nucci per Fuchi, che va al cross dall’out di destra, ma né Pracucci né Drudi possono arrivare sul pallone.

14′ il primo corner della partita è per lo Young: Fuchi rasoterra per Vivo, la cui battuta è murata.

23′ punizione dalla trequarti per il Superga: Gessi mette in area, Gregori esce, ma non riesce a toccare il pallone, la retroguardia di casa sbroglia.

37′ angolo di Fuchi, la retroguardia ospite rinvia.

Sul tiro dalla bandierina di Fuchi Urbinati esce di pugno.

Tre i minuti di recupero.

47′ bella combinazione Nobili-Terenzi-Nobili, la battuta del numero 10 ospite non trova il bersaglio.

Una manciata di secondi dopo, dall’altra parte del campo, Nucci tenta il diagonale, sfera a fondo campo.

49′ punizione per lo Young: Fuchi mette in area, Grossi impatta, ma non trova il bersaglio.

Si va all’intervallo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO