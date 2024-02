Direttivo provinciale FdI. Si aggiungono Mazzarino, Mignani, Pandolfi, Renzi

🔊 Ascolta l'audio

Prosegue il processo di radicamento territoriale di Fratelli d’Italia in provincia di Rimini. Nel corso del primo consiglio provinciale presieduto dal coordinatore neo-eletto Nicola Marcello sono state delineate strategie e iniziative per affrontare le sfide locali e per promuovere il progresso socio-economico. Obiettivo puntato sulla prossima tornata elettorale di giugno.

Nell’occasione sono state anche annunciate le nomine dei consiglieri che vanno ad aggiungersi agli eletti del congresso del 3 dicembre scorso. Si tratta di Claudio Mazzarino, responsabile territoriale Rimini Nord, Giulio Mignani, responsabile organizzazione elettorale Rimini Sud e comunicazione, Fabio Pandolfi, responsabile Valmarecchia, ambiente e PNRR, Alberto Renzi, responsabile economia e finanza. Resta libero un posto per una figura di rilievo che sarà nominata nei prossimi mesi dal presidente provinciale. Al consiglio hanno partecipato di diritto, le parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, il membro dell’Assemblea Nazionale Gioenzo Renzi e il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Flavio Mauro.

Definite anche le deleghe attribuite agli eletti del 3 dicembre :

Sara Borghesi si occuperà di Pari opportunità, segreteria eventi; Lara Cecchini, Legalità e immigrazione; Marianicoletta De Cristofaro, Istruzione e diritto allo studio; Maurizio Fabbri, Responsabile comune Rimini Sud; Nicoletta Gagliani, Rapporti Enti Locali; Daniele Genghini, Resp. Comuni San Clemente, Montescudo-Montecolombo, Gemmano, Montefiore Conca; Costanzo Merla, Organizzazione, tesseramento, circoli, segreteria; Alessio Napoleone, Comunicazione web, social; Alessandro Pierotti, Professioni, dipartimento lavoro e crisi aziendali.

Al consiglio hanno partecipato anche Daniela Borghesi, Pres. Circolo Santarcangelo, Giuseppe Di Monte, Resp. Coriano, Nicola Missiani, Pres. Circolo Bellaria – Igea Marina e Stefano Paolini

Resp. Riccione. Entro fine mese saranno nominati altri responsabili comunali e 15 responsabili di Dipartimento .